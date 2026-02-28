Absuelven al exalcalde de Almogía por un delito urbanístico

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha absuelto al exalcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), de delitos urbanísticos de los que fue acusado en una de las causas que fueron investigadas en la operación Almexia, hace 16 años.

La sentencia, se corresponde al juicio oral celebrado el pasado 12 de noviembre de 2025 y tiene su origen en la causa abierta en junio de 2009 por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga por supuestos delitos urbanísticos.

En el caso Almexia fueron investigados funcionarios municipales, promotores y el entonces alcalde, Cristóbal Torreblanca, por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas. Tras la investigación, el titular del Juzgado de instrucción número 12 de Málaga ordenó en 2013 que el caso fuese dividido en nueve piezas separadas debido a la «diversidad delictiva emanada de la multiplicidad de imputados».

Ya se han celebrado ocho juicios y ya solo queda un procedimiento pendiente de vista oral. El alcalde ha sido acusado y enjuiciado hasta ahora en seis causas y ha sido absuelto en todas ellas.