Antequera honra la labor de sus vecinos en los Efebo 2026

La Real Colegiata de Santa María se vistió con sus mejores galas este 28 de febrero con motivo de la celebración de una nueva edición de los Premios Efebo de Antequera. Tras la tradicional izada de banderas en la plaza de Santa María, a las once y media de la mañana, la entrega de los máximos galardones que otorga la ciudad arrancó destacando la música y las tradiciones con el Efebo en la categoría de Colectivos para el Coro Pulso y Púa de la Sociedad Excursionista Antequerana.

En el ámbito de la Cultura, el galardón ha recaído esta edición en la Fundación Unicaja por su constante apoyo a las tradiciones y actividades culturales en la ciudad de Antequera.

Por su parte, la categoría de Deportes ha reconocido a Manuel María Pacheco Muñoz, conocido como Manolo Pacheco. Su labor como seleccionador nacional de fútbol para personas amputadas y su implicación docente a través de iniciativas como la Bachiliada han sido claves para su distinción.

Inclusión y talento joven

La Fundación EDAU ha recibido el premio en la categoría de Inclusión. Su trabajo en la atención y tratamiento de personas con trastorno del espectro autista, ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida de numerosas familias de la comarca.

El talento investigador ha sido el protagonista en la categoría de Juventud, reconociendo a dos perfiles científicos: José Cebrián Carmona, que desarrolla vacunas contra la malaria en la Universidad de Almería, y Javier Ramos Paradas, que realiza estudios biomédicos sobre el cáncer en la Universidad de Yale. Ambos representan la proyección internacional del conocimiento generado en Antequera.

La estatuilla de bronce por la Labor Ciudadana ha sido para Conchi Robledo Carmona, actual presidenta de la Asociación de Vecinos El Arenal, por su defensa de los intereses de su barrio. En cuanto al Patrimonio, el galardón ha distinguido a Censi Sevilla Arjona con ‘Mi Mantilla’.

Como cada año, el afecto popular se ha manifestado en la categoría de Popularidad, que este año ha premiado a Antonio Carmona Méndez ‘Yiyi’, vecino de San Juan y antiguo árbitro de fútbol sala. En el ámbito sanitario, el premio al Servicio Público ha sido para el doctor Francisco Cárdenas La Fuente, cuya trayectoria ha dejado una huella imborrable en la atención médica local.

Trayectorias de vida

La gala dedicó un espacio a las trayectorias de dedicación personal y profesional. Carmen Sánchez-Garrido Reyes, conocida como ‘Meli’, obtuvo el Efebo a la Trayectoria Personal por su incansable labor en Proyecto Humano ayudando a personas con adicciones. Y en la categoría de Trayectoria Profesional, el reconocimiento fue para Carlos e Ignacio Aragón Cruces, de la Papelería San Agustín, por décadas de servicio a la cultura de la ciudad.

Finalmente, el galardón a la Vida Rural recayó en Josefa Arrabal Pino, vecina de Los Nogales. Su compromiso con la vida rural de la zona sur del Torcal cierra una lista de premiados que, en palabras del alcalde Manolo Barón, representan los mejores valores de la identidad antequerana en este 28 de febrero.