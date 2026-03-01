Sucesos
Muere un joven y dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Ardales
El siniestro, que tuvo lugar en la carretera A-357, en Málaga, se produjo por la salida de vía de un turismo, con el fatal desenlace de un fallecido y dos heridos
Efe
Un joven de 19 años ha fallecido y otros dos chicos han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este domingo en Ardales (Málaga), según ha informado el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, de la Junta andaluza.
El suceso ha ocurrido en la carretera A-357, a la altura del kilómetro 20, a las 02:30 horas, por la salida de vía de un turismo, cuyo ocupante del asiento trasero cayó por un terraplén de cinco metros y ha sido el que ha fallecido.
Heridos, evacuados al Clínico
Los otros dos ocupantes del vehículo, conductor y copiloto, ambos de 20 años, han resultado heridos y han sido evacuados al Hospital Clínico Universitario de la capital malagueña.
La sala coordinadora del 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga.
