Muere un joven y dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Ardales

Un joven de 19 años ha fallecido y otros dos chicos han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este domingo en Ardales (Málaga), según ha informado el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, de la Junta andaluza.

El suceso ha ocurrido en la carretera A-357, a la altura del kilómetro 20, a las 02:30 horas, por la salida de vía de un turismo, cuyo ocupante del asiento trasero cayó por un terraplén de cinco metros y ha sido el que ha fallecido.

Heridos, evacuados al Clínico

Los otros dos ocupantes del vehículo, conductor y copiloto, ambos de 20 años, han resultado heridos y han sido evacuados al Hospital Clínico Universitario de la capital malagueña.

La sala coordinadora del 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga.