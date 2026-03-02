Coín construirá un paso alternativo sobre el río Grande para recuperar la conexión con el partido de Valenciana

El Ayuntamiento de Coín construirá un paso alternativo sobre el río Grande para restablecer la conexión con el partido rural de Valenciana, tras el derribo del puente que daba acceso por el antiguo camino de Alozaina el pasado mes de enero.

La actuación, con una inversión estimada de 300.000 euros, se impulsará con carácter urgente mediante la tramitación del expediente de contratación, de forma que las obras puedan ejecutarse en cuanto el nivel del río lo permita.

El anuncio lo han realizado el alcalde, Francisco Santos, y el concejal delegado de Agricultura, Ganadería y Caminos Rurales, Antonio González, dentro del dispositivo municipal que continúa trabajando en la recuperación de caminos y zonas afectadas por las borrascas y las intensas lluvias registradas a finales y comienzos de año.

El acalde de Coín, Francisco Santos, ha decidido construir un paso alternativo mientras se construye un nuevo puente en el partido de Valenciana. / L.O.

Un "badén inundable"

La alternativa proyectada es un paso provisional, técnicamente denominado badén inundable, con el que el Consistorio pretende facilitar la movilidad diaria de los vecinos y vecinas de Valenciana mientras se materializa la sustitución del puente original por parte de la Junta de Andalucía.

"Esta es una medida urgente para que, mientras llegan las ayudas del Estado o de la Junta, atajar este problema de la forma más rápida posible", ha señalado el regidor, que ha insistido en el tiempo que se viene trabajando para recuperar la normalidad en el entorno rural tras los daños ocasionados por las lluvias.

Según ha explicado Santos, el Ayuntamiento entiende que la reposición del puente derribado por la administración autonómica podría demorarse hasta un año, por lo que considera "fundamental" habilitar una solución alternativa para garantizar el acceso.

Paralelo al puente

El paso se ubicará en paralelo a donde se encontraba el puente derribado y se ejecutará mediante marcos prefabricados de hormigón, una fórmula que permitirá agilizar los trabajos cuando se inicie la obra. El proyecto, encargado con urgencia a un técnico de la localidad, ya ha sido entregado, y el Ayuntamiento trabaja en la tramitación para contratar la ejecución cuanto antes.

El alcalde ha recordado que el municipio “da un paso más” con este nuevo paso alternativo, tras recuperar un acceso al partido de Valenciana con el arreglo del Camino Buenavista, donde se seguirán realizando labores de mantenimiento en las próximas semanas.

Inversión municipal y solicitud de ayudas

La actuación se financiará inicialmente con cargo a los Presupuestos Municipales, dentro de la partida destinada al arreglo de caminos rurales. No obstante, el Ayuntamiento de Coín prevé incluir esta intervención en la memoria de daños que presentará en la Subdelegación del Gobierno, con el objetivo de optar a subvenciones.

"En una primera instancia será el Ayuntamiento el que haga la inversión", ha remarcado Santos, aludiendo a la necesidad de no paralizar la solución a la espera de la llegada de fondos de otras administraciones.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Coín recuperar cuanto antes la conectividad en el entorno rural y avanzar en el plan de reparación de infraestructuras afectadas por los temporales.