Tres detenidos por 26 asaltos a negocios del Valle del Guadalhorce

Tres personas han sido detenidas por la Guardia Civil por su presunta implicación en varios robos en establecimientos de la comarca malagueña del Valle del Guadalhorce. Las denuncias el pasado mes de diciembre de afectados con negocios en los municipios de Cártama, Pizarra, Álora y Alhaurín el Grande fueron el punto de partida de los investigadores, que detectaron patrones que les hizo pensar en dos autorías diferentes.

En la denominada operación Trópico, los agentes identificaron a un hombre con numerosos antecedentes por delitos de la misma naturaleza que para cometer los robos utilizaba herramientas de corte y técnicas de escalo. Su objetivo, según el instituto armado, era llevarse maquinaria profesional y placas solares de un alto valor económico. Los agentes detuvieron a esta persona el pasado mes de enero y le atribuyen 10 hechos delictivos por los que la autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión.

Operación Cerillo

En una segunda investigación, los guardias civiles tuvieron conocimiento de la presencia en la zona de un grupo especializado en asaltos nocturnos en supermercados, farmacias y bares, entre otros negocios. "Los autores actuaban con gran rapidez, desplazándose entre diversas localidades del Valle del Guadalhorce para cometer los asaltos", ha explicado hoy la Comandancia de Málaga a través de un comunicado en el que detallan que los sospechosos ocultaban sus rostros con pasamontañas y empleaban mazas y patas de cabra para fracturar persianas y puertas y así entrar a los locales. Una vez dentro, accedían a las cajas registradoras, llegando a arrancarlas de sus anclajes para obtener la recaudación.

Las pesquisas permitieron sorprender a los autores in fraganti durante uno de los asaltos. "En el momento de su detención, mostraron una violenta resistencia, llegando incluso uno de ellos a ejercer tal fuerza que llegó a fracturar los grilletes de seguridad en un intento de huida", han indicado. A los dos detenidos se les acusa de 16 delitos de robo con fuerza, ordenando la autoridad judicial también su ingreso en prisión provisional.