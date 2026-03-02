El Hospital de Antequera invierte casi 300.000 euros en renovar sus servicios de diagnóstico

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga Antequera, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha invertido cerca de 300.000 euros en la tecnología de radiodiagnóstico del Hospital de Antequera. Los principales beneficiados son los servicios de radiología y ecografía, con 208.120 euros y 66.308 euros de coste respectivamente.

El servicio de radiología es el que ha recibido el grueso con un sistema de radiología digital robotizado. Este sistema ayuda a la precisión y la rapidez de los tiempos de estudio. Incorpora además tecnologías de procesado inteligente que hacen diagnósticos más fiables. Todo sin aumentar la dosis de radiación.

El nuevo sistema de ecografía, por otra parte, mejorará la calidad de sus estudios y su capacidad diagnóstica. También permitirá valoraciones más completas.

El resto de la inversión, 15.000 euros, ha ido a mejoras de instalaciones. Estas incluyen renovaciones del suelo, pintura y techo.