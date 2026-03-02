El Hospital de Antequera renueva sus servicio de radiodiagnóstico tras una inversión de casi 300.000 euros

El Hospital de Antequera ha invertido casi 300.000 euros en mejorar su servicio de radiografía y ecografía. Esta actuación busca reforzar la capacidad diagnóstica del centro y mejorar la seguridad de trabajadores y pacientes. La renovación, cuyos fondos han venido de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía se ha centrado en renovar el equipamiento y las instalaciones de estas dos áreas.

Radiología en Antequera

El servicio de radiología es el que ha recibido el grueso de la inversión para adquirir un sistema de radiología digital robotizado. Este sistema ayuda a la precisión y la rapidez de los tiempos de estudio. Los cambios también ayudan a mejorar la ergonomía y seguridad de los procedimientos.

El nuevo equipo incorpora además tecnologías de procesado inteligente que hacen diagnósticos más fiables. Estas consisten en herramientas para la mejora del contraste, supresión ósea y ayuda a la detección de patologías torácicas. Todo sin aumentar la dosis de radiación.

Nuevo ecógrafo e instalaciones

El nuevo sistema de ecografía, por otra parte, mejorará la calidad de sus estudios y su capacidad de detección. Destaca su calidad de imagen e incorporación de tecnologías avanzadas de resonancia magnética. Esto contribuye a diagnósticos más precisos y una valoración más completa.

El resto de la inversión, 15.000 euros, han ido a mejoras de instalaciones. Estas incluyen renovaciones del suelo, pintura y techo. Entre otros cambios está la instalación de iluminación LED regulable.