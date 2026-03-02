Fiestas
En marcha la Feria del Podenco de Cuevas de San Marcos
El evento, que cumple su edición número 19, tendrá lugar el 11 y 12 de abril
El municipio de Cuevas de San Marcos se prepara para acoger una de las citas más relevantes del calendario cinegético regional con la celebración de la XIX Monográfica del Podenco Andaluz y Maneto 2026. El evento, que tendrá lugar los días 11 y 12 de abril, ha habilitado ya el periodo para que los interesados tramiten sus inscripciones en las diferentes categorías de trabajo y morfología.
Esta feria técnica se ha consolidado como un punto de encuentro fundamental para la preservación de las razas autóctonas, centrando su actividad en la funcionalidad de los ejemplares en terrenos naturales del entorno del Arroyo y el Río Genil.
Agenda de la cita
La actividad comenzará el sábado 11 de abril con la celebración de la prueba de recovas en zarzas. El domingo 12 de abril la atención se desplazará hacia el concurso de jóvenes promesas. Esta categoría está diseñada para ejemplares de edades comprendidas entre los 6 y 12 meses, así como para el tramo de los 13 a los 20 meses. En esta jornada, el reglamento estipula un límite de participación de un perro por concursante en las zonas de trabajo del cauce del río.
La organización ha fijado el 20 de marzo como fecha límite para la recepción de solicitudes de participación. Tras el cierre del plazo, el sorteo de los turnos de intervención y campos de trabajo se llevará a cabo el 21 de marzo.
La gestión de las inscripciones y la solicitud de información adicional se realiza de forma directa a través del contacto de WhatsApp habilitado por la organización: 685 47 32 26.
