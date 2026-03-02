La planta de hidrógeno verde que amenaza El Torcal de Antequera

Los vecinos de las pedanías del sur de El Torcal de Antequera han formalizado su rechazo a la planta de hidrógeno verde La Joya H2, promovida por la empresa Sirocco Hydrogen 2. Los afectados alertan de que la instalación, situada sobre un acuífero estratégico, generará emisiones de amoniaco y óxidos de nitrógeno que, debido a la orografía de la zona, amenazan con crear una «boina» de contaminación persistente sobre los núcleos de población.

Vecinos de La Joya, junto a los núcleos de Los Nogales, La Higuera y municipios colindantes como Villanueva de la Concepción, han manifestado su alarma ante lo que consideran un enclave «incompatible con la industria pesada».

Contaminación irreversible

El punto de mayor preocupación es el impacto sobre el acuífero del agua, una reserva hídrica fundamental para el consumo humano y el regadío de la comarca. Los vecinos sostienen que cualquier accidente o filtración en el proceso químico de la planta supondría la contaminación irreversible de esta fuente vital, comprometiendo la economía agrícola de la zona.

La documentación del proyecto contempla cinco chimeneas de hasta 50 metros de altura que verterán sustancias como amoniaco, óxidos de nitrógeno y partículas finas. El análisis técnico de los residentes pone el foco en la ubicación de la planta, situada en una vaguada natural. Esta disposición, sumada a los vientos dominantes y los habituales fenómenos de inversión térmica en la zona de El Torcal, impediría la dispersión de los gases.

La consecuencia directa, según denuncian, sería la acumulación de contaminantes a baja cota, aumentando el riesgo de formación de nitrosaminas —compuestos de alta toxicidad— que afectarían directamente a la salud de los vecinos y a la biodiversidad del Paraje Natural.

«Esta ubicación no es solo un punto en el mapa; es el corazón de una zona de especial sensibilidad ambiental y humana que afecta directamente a toda nuestra comarca», alertan.

Ante la magnitud de estos riesgos, los vecinos afectados exigen la paralización inmediata de los trámites. Argumentan que el proyecto hipoteca el futuro de una zona cuya economía depende del turismo rural y la agricultura, sectores que consideran heridos de muerte si el sur del Torcal se transforma en un polo industrial. «No podemos permitir que el futuro de La Joya y de nuestra comarca se vea hipotecado por una actividad que pone en riesgo nuestra salud, nuestra agua y nuestro patrimonio».

El Ayuntamiento lo rechaza

Por su parte, el Ayuntamiento de Antequera también ha mostrado su rechazo al proyecto La Joya H2, promovido por la mercantil Siroco Hydrogen 2 S.L. y que se encuentra actualmente en tramitación ante la Junta de Andalucía.

En la comunicación enviada a la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente el Ayuntamiento de Antequera advierte de graves afecciones, acumulativas y de gran alcance sobre el territorio, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la calidad de vida de los antequeranos. «No podemos permitir que nuestro entorno patrimonial se vea alterado por infraestructuras industriales de esta magnitud», ha señalado el regidor.

Igualmente, el Ayuntamiento ha presentado once alegaciones en este sentido al proyecto que se encuentra actualmente en exposición pública.

Sobre el proyecto

El proyecto industrial contempla la construcción de una macro planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sobre una superficie de 13 hectáreas en suelo rústico, aunque su infraestructura energética asociada (solar, eólica y baterías) extendería la huella territorial a unas 400 hectáreas a la redonda.