Infraestructuras
La Junta invertirá 10 millones en la reparación de la A-374 entre Algodonales y la Serranía de Ronda
La Junta trabaja para habilitar un paso seguro antes del fin de semana, mientras evalúa la reconstrucción definitiva, tras el hundimiento de la calzada
La Junta de Andalucía destinará 10 millones de euros a la reparación integral de la carretera A-374, que conecta Algodonales, en la Sierra de Cádiz, con la Serranía de Ronda, tras los graves daños sufridos por el tren de borrascas del pasado mes de febrero.
Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que esta mañana ha visitado los trabajos en uno de los puntos más afectados: la intersección con la A-384, donde se produjo un importante hundimiento de la calzada debido a la inestabilidad del terreno tras las intensas lluvias.
Una vía estratégica entre Cádiz y Málaga
La A-374 es una carretera clave para las comunicaciones entre la Sierra de Cádiz y la comarca malagueña de Ronda, utilizada a diario por vecinos, transportistas y visitantes. El deterioro obligó a la Junta a cortar preventivamente la vía para garantizar la seguridad de los conductores.
Como alternativa provisional, se habilitó un desvío por la carretera del embalse de Zahara-El Gastor (A-2300), evitando así el aislamiento del municipio de Algodonales.
Obras a contrarreloj
La Consejería trabaja ahora para habilitar antes de final de semana un paso seguro sin necesidad de desvíos, mientras continúa la evaluación técnica del terreno para acometer una reconstrucción definitiva.
La inversión prevista no se limitará únicamente al tramo hundido, sino que también incluye actuaciones en otros puntos de la A-374 donde se han producido desprendimientos, con la instalación de mallas de contención y medidas de estabilización del terreno.
Según ha señalado la consejera, las obras se ejecutan "a marcha forzada" con el objetivo de restablecer la normalidad cuanto antes en una vía considerada "vital y necesaria para el día a día de los vecinos".
535 millones para la recuperación de carreteras
La intervención en la A-374 se enmarca dentro del plan extraordinario puesto en marcha por el Gobierno andaluz para reparar los daños en la red viaria autonómica.
En total, la Junta de Andalucía destinará 535 millones de euros a la recuperación de carreteras afectadas por el temporal, de los cuales 260 millones corresponden a actuaciones de emergencia y de ellos 47 millones de euros se destinarán a la provincia de Málaga.
