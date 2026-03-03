Trece coros de diez países participarán en el Festival Coral Internacional en Antequera

El Ayuntamiento de Antequera ha presentado oficialmente la primera edición de Cantanquera, el Festival Coral Internacional que se celebrará en la ciudad del 12 al 16 de marzo de 2026. Esta cita musical, organizada por la entidad global INTERKULTUR, reunirá a trece agrupaciones corales procedentes de diez naciones diferentes, consolidando al municipio como un referente en la organización de eventos culturales de proyección mundial.

La concejal delegada de Turismo, Ana Cebrián, y el responsable municipal de Cultura, José Medina, han detallado hoy lunes en rueda de prensa los pormenores de esta actividad. El festival destaca por su diversidad geográfica, contando con la participación de cantantes llegados desde Estonia, Irlanda, Letonia, Noruega, Portugal, Puerto Rico, Eslovenia, España, Suecia y Turquía.

El programa de Cantanquera pondrá un énfasis técnico especial en las categorías de música coral sacra, aprovechando el patrimonio eclesiástico de la ciudad como escenario natural para las competiciones y conciertos. El evento comenzará formalmente el jueves 12 de marzo a las 18:30 horas con la ceremonia de apertura en la Real Colegiata de Santa María.

Durante la jornada del viernes 13 de marzo, la actividad se concentrará en el mismo templo con concursos divididos por tramos de edad. A las 11:00 horas será el turno de los coros infantiles y juveniles, mientras que las sesiones de tarde y noche se reservarán para los coros de adultos en modalidades de voces iguales y coros mixtos.

El sábado 14 de marzo, la competición de música sacra se trasladará a la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios a partir de las 14:30 horas. Posteriormente, el festival saldrá a las calles y plazas de Antequera mediante los denominados Conciertos de la Amistad. Estas actuaciones se desarrollarán de forma sucesiva en la Plaza Coso Viejo (18:00 h), la Iglesia de San Francisco (19:00 h) y la Iglesia de San Juan de Dios (20:00 h).

La jornada de clausura, el domingo 15 de marzo, incluirá una vertiente formativa con un taller impartido por el especialista Robert Hollingworth en el Centro Cultural Santa Clara. El broche final lo pondrá un desfile de coros que partirá desde la Plaza de Castilla a las 18:00 horas, seguido de la entrega de premios en la Real Colegiata.

El impacto de INTERKULTUR en la organización

La llegada de este festival a Antequera es fruto de la colaboración con INTERKULTUR, organización con más de veinte años de trayectoria en la gestión de concursos corales. Esta entidad ha coordinado hasta la fecha más de 270 eventos a nivel global, movilizando a casi medio millón de cantantes.

Noticias relacionadas

La incorporación de Cantanquera al calendario anual busca, según ha indicado José Medina, sumar planes culturales de gran calibre que atraigan a visitantes internacionales y generen un impacto económico positivo en el sector servicios local durante la temporada de primavera.