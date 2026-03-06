Sucesos
Investigan a un ganadero de Cártama por no cuidar a una yegua que tuvo que ser sacrificada
El equino sufría un dolor extremo y lesiones irreversibles provocadas por la grave deformación de la pezuña trasera izquierda que habría evitado la obligatoria asistencia veterinaria
La Guardia Civil ha investigado al propietario de una explotación equina del municipio malagueño de Cártama como presunto autor de un delito de maltrato animal, ya que los agentes localizaron una yegua de su propiedad "en estado de abandono y en condiciones críticas de salud" que obligó a sacrificarla.
Gracias a la información obtenida a través de la colaboración ciudadana, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado iniciaron la actuación presentándose el pasado 25 de enero en una finca en la que encontraron a la yegua con un aspecto lamentable y tumbada de lado sin posibilidad de levantarse por sus propios medios. La Comandancia de Málaga ha informado este viernes de que en la inspección ocular resultó evidente que el équido presentaba una grave deformación en su pata posterior izquierda por "un excesivo crecimiento del casco". "Esta patología provocaba que el animal no se pudiera apoyar sobre el casco, sino que lo hiciera directamente sobre sus articulaciones, causándole un dolor extremo y daños estructurales irreversibles", han detallado.
Eutanasia
Ante el estado que presentaba la yegua, los agentes solicitaron la presencia de los servicios veterinarios, cuyo examen clínico determinó la eutanasia del animal. La investigación constató que el propietario no había proporcionado "la asistencia veterinaria obligatoria ni los cuidados necesarios, permitiendo el agravamiento de la enfermedad". Por ello, se procedió a la investigación del responsable por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.
