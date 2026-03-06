El Papa León XIV recibe a la comitiva de Alhaurín de la Torre por el XX aniversario de los Moraos

Por primera vez en la historia, una comitiva de Alhaurín de la Torre ha sido recibida en audiencia por el Papa León XIV en El Vaticano. Ha sido con motivo del vigésimo aniversario de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús, la banda de la Real Hermandad de los Moraos, que ha protagonizado un viaje extraordinario a Roma en el que han participado unas 160 personas.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha calificado de “histórica” esta visita y ha remarcado el “inmenso honor” de participar en esta audiencia excepcional, un momento “profundamente emotivo” en un viaje que, según dijo, “quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de nuestro pueblo”.

Junto al regidor han estado el hermano mayor de los Moraos y director de la banda, José Antonio Bernal, y la práctica totalidad de los componentes de la agrupación musical, así como los concejales de Patrimonio Histórico y de Juventud, José Manuel de Molina e Iraya Villalba respectivamente, además de otros miembros de la hermandad.

Además de la bendición impartida a todos los presentes, el Pontífice tuvo el gesto de saludar personalmente, uno por uno, a los peregrinos alhaurinos, mostrando una gran cercanía. Uno de los instantes más significativos fue la bendición de la nueva corbata del guion de la banda. Su Santidad tuvo, además, el detalle de colocar personalmente esta corbata —bordada con el escudo papal— en el banderín que encabeza a la agrupación musical en todos sus actos, un gesto de enorme simbolismo.

Así fue la visita

En nombre del pueblo de Alhaurín de la Torre, el regidor hizo entrega a León XIV, primer Papa estadounidense en la historia, de un cuadro conmemorativo de la proclamación del hermanamiento entre el municipio y la ciudad de Nueva Iberia (Luisiana, Estados Unidos).

Esta obra simboliza los profundos lazos históricos que unen a ambas comunidades y recuerda que Nueva Iberia fue fundada en 1779 por colonos procedentes de Alhaurín y de otros puntos de la provincia de Málaga, quienes llevaron consigo su fe, sus tradiciones y su espíritu emprendedor al Nuevo Mundo. El Santo Padre trasladó personalmente al alcalde su bendición y un mensaje de paz para el pueblo alhaurino.

Comitiva de Los Moraos en el Vaticano. / La Opinión

Antes de la recepción, la comitiva visitó el Vaticano y participó en una misa en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, presidida por Monseñor Salvador Aguilera, oficial de la Santa Sede y hermano mayor honorario de los Moraos. Esa misma tarde, la agrupación musical ofreció un concierto en la imponente Basílica de Santa María in Traspontina, iglesia situada en la Via della Conciliazione.

Fue un acto de gran relevancia en el que participaron el ministro consejero de la Embajada de España ante la Santa Sede, Eduardo López Busquets, en representación de la embajadora, Isabel Celaá.

Los integrantes de la expedición realizaron además diversas visitas culturales y patrimoniales a algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Aunque concebida como una visita institucional oficial, el desplazamiento y la estancia han corrido a cargo casi de forma exclusiva por parte de los asistentes y de las entidades privadas colaboradoras, así como gracias a los fondos recaudados durante numerosos eventos de la propia hermandad en estos últimos años.