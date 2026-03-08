Alhaurín de la Torre apuesta por la repoblación de su sierra en la zona afectada por un grave incendio en 2022

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aportado unos 200 ejemplares de especies autóctonas y material de riego para colaborar en una repoblación forestal autorizada por la Junta de Andalucía y que ha efectuado el Club Deportivo Alpino Jarapalos en la sierra del municipio, concretamente en la zona afectada por el grave incendio de 2022.

Grave incendio de Jarapalos en 2022

Cabe recordar que el propio paraje de Jarapalos fue gravemente afectado por las llamas, de ahí que el gobierno local haya querido apoyar este tipo de iniciativas, que en todo caso requieren de la aprobación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta como administración competente en monte público.

En concreto, el Área de Medio Ambiente se comprometió a aportar plantones de encinas, alcornoques y algarrobos, así como gomas, goteros y demás material. El equipo de voluntarios del CD Alpino Jarapalos ya ha llevado a cabo la siembra. Fue en enero cuando la citada Consejería resolvió la autorización tras la solicitud que presentaron en noviembre.

Arboleda autóctona y red de riego

La finalidad era introducir arboleda autóctona, con la correspondiente red de riego conforme a las necesidades hídricas de estas especies, que es "fundamental para los largos, calurosos y secos veranos en la sierra", ya que "sin ese aporte de agua la plantación sería infructuosa", según remarcan los organizadores de la actividad.

El club ha reseñado también que los trabajos y preparativos se llevaron a cabo en colaboración con los agentes forestales. La siembra comenzó con el traslado de las plantas a los lugares destinados a ello, traslado de los testigos, protectores, gomas, goteros, grifos, válvulas, empalmes y de todas las herramientas necesarias: escardillos, azadón de peto, tijeras, etcétera.

Tres zonas de plantación en Jarapalos

En el proyecto de plantación se especificaba realizarla en aquellas zonas donde se tuviera acceso al agua sobrante de las fuentes, sobre todo en periodo estival para garantizar el éxito de estas plantaciones. Por tal motivo, se seleccionaron tres lugares: un bancal por la parte inferior de la llamada 'Alberca de los voluntarios', un camino sin salida en la zona del nuevo 'Jorro' y el camino de bajada desde la Fuente de Jarapalos.

Para la elección, se buscado también producir un "efecto expansivo" en la dispersión de las semillas, aprovechando la verticalidad del terreno y los frutos que en su momento den estos árboles (bellotas, algarrobas, etcétera). Miembros del CD Alpino Jarapalos se han comprometido a llevar a cabo el mantenimiento necesario.