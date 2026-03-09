Alhaurín el Grande impulsa la construcción de 406 viviendas de VPO

Acceder a una vivienda en Alhaurín el Grande es hoy más difícil que hace unos años y el Ayuntamiento quiere empezar a mover ficha. El pleno municipal ha aprobado la adhesión del municipio al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda impulsado por la Junta de Andalucía, una medida con la que el Consistorio podrá elevar hasta 406 el número de viviendas públicas previstas en el municipio.

La decisión permitirá ampliar la edificabilidad en nueve parcelas, dos de ellas en la zona de Villa del Guadalhorce, que suman más de 30.000 metros cuadrados. En esos suelos podían construirse hasta ahora 342 viviendas, pero la aplicación del decreto abre la puerta a 64 más.

La concejala de Vivienda, Teresa Sánchez, ha justificado la medida por la tensión del mercado inmobiliario, con precios elevados tanto para compra como para alquiler. Una esta situación que está complicando el acceso a la vivienda especialmente a los jóvenes y a las familias con más dificultades.

La idea del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande es que estas promociones puedan empezar a tomar forma en los próximos años. Para ello, prevé sacar a licitación los suelos y tratar de atraer a empresas promotoras y constructoras interesadas en desarrollar los proyectos.

Alhaurín el Grande impulsa la construcción de 406 VPO. / Javier Lerena

Nueve parcelas

La adhesión al decreto andaluz permitirá actuar sobre nueve parcelas de uso residencial repartidas por el municipio. Según el Consistorio, la clave está en que amplía las posibilidades de construir vivienda protegida en terrenos donde hasta ahora no existía necesariamente una reserva específica para este fin.

La asesora jurídica municipal, Mar Alcázar, ha detallado que el Ayuntamiento se ha acogido al bloque de medidas previsto para parcelas con uso global residencial. La selección de los suelos se ha realizado tras un análisis técnico del planeamiento urbanístico y del PGOU por parte del área de Urbanismo.

El Consistorio tendrá ahora dos años para solicitar las licencias de obra y otros tres años para ejecutar las promociones.

Facilitar el acceso a jóvenes y familias

Además del aumento de suelo disponible, la normativa andaluza contempla fórmulas para agilizar la adjudicación de las viviendas. Desde el Ayuntamiento subrayan que el espíritu del decreto pasa por facilitar el acceso a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad, así como a jóvenes con dificultades para emanciparse.

Desde el área de Vivienda, Teresa Sánchez lanzó además un llamamiento a promotores y constructoras para colaborar con el Ayuntamiento y convertir estos proyectos en una realidad.

La iniciativa se suma, según defiende el equipo de gobierno, a otras medidas ya puestas en marcha en materia residencial, como la actualización del Plan Municipal de Vivienda y las subvenciones para la rehabilitación y mejora de inmuebles.