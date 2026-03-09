El Polígono Industrial de Antequera: medio siglo de historia y un futuro marcado por la innovación y el Puerto Seco

Cincuenta años dan para mucho en el polígono industrial de Antequera. Para levantar más de 230 empresas, para generar dos mil puestos de trabajo y para convertirse en el músculo económico de una ciudad que mira ahora hacia uno de los proyectos más ambiciosos de su historia.

José Antonio Barón preside desde enero de 2023 la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial de Antequera, el organismo que vela por los intereses de ese tejido empresarial que cada día mueve mercancías, contrata personal y paga impuestos en las afueras de la ciudad. En el primer trimestre de 2026, Barón hace balance y traza la hoja de ruta de un recinto que no puede permitirse quedarse quieto.

El presidente del Polígono Industrial de Antequera, José Antonio Barón. / L. O.

Medio siglo de historia

El Polígono Industrial de Antequera tiene más de cincuenta años. Una cifra que habla de solidez, pero que también obliga a mirar con honestidad lo que el tiempo ha ido desgastando. «Es un polígono que tiene cincuenta años y que necesita la constante acometida de mejoras», reconoce Barón sin rodeos.

Las prioridades están claras para la comunidad de propietarios. El saneamiento del polígono encabeza la lista de intervenciones urgentes. Le siguen la renovación de los viales, la peatonalización y el cambio de toda la iluminación a tecnología LED. No son caprichos estéticos: son inversiones que afectan directamente a la competitividad de las empresas que operan allí y a la seguridad de quienes trabajan o acuden a comprar cada día.«Más de 230 empresas están en este polígono y, evidentemente, pagan sus impuestos y merecen el mayor de las atenciones».

Puente dónde se proyecta la pasarela peatonal. / A. P.

Movimiento empresarial en Antequera

Mientras las infraestructuras esperan, el movimiento empresarial no da tregua. Barón describe un polígono en constante transformación: adquisiciones de suelo, compraventa de naves, nuevas instalaciones y ampliaciones de empresas ya asentadas. «Constantemente estamos viendo adquisiciones de suelo, compraventa de naves donde se están instalando nuevas empresas».

Ese dinamismo no es casualidad. Antequera ocupa una posición estratégica en el mapa logístico de Andalucía, con acceso directo a la autovía y equidistante de Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba. Esa ventaja geográfica ha cobrado una nueva dimensión con el avance del Puerto Seco y su alianza con Málaga Tech Park.

Para el presidente, el Puerto Seco de Antequera y su acuerdo con el Parque Tecnológico de Andalucía son proyectos tractores en el sentido más literal del término: no solo generan actividad en su propio perímetro, sino que arrastran inversión hacia todo el entorno. «La inversión no solo se localiza en el mismo puerto seco, sino que también tiene una repercusión a nivel empresarial en todo su alrededor», explica.

Vía que conecta el Polígono con la ciudad que precisa de mejoras en su iluminación. / A. P.

La incorporación del PTA como socio estratégico añade, según Barón, una capa de conocimiento tecnológico que puede marcar la diferencia. «Seguro que va a ser enriquecedor para todas las partes tener a un socio como el PTA de Málaga aportando una hoja de ruta clara», señala, y da por hecho que Antequera ya ocupa el lugar que le corresponde: «el polo logístico principal para el futuro en Málaga».