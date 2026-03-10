Nieve
Las bajas temperaturas tiñen de blanco El Torcal de Antequera
Un gran número de personas se han acercado a primera hora de la mañana para disfrutar de la nieve, que poco a poco se derrite por el sol
El Torcal de Antequera ha amanecido este martes cubierto de nieve. Las lluvias y las bajas temperaturas registradas en Antequera y su comarca durante los últimos días han dejado una densa capa blanca sobre el Paraje Natural, uno de los espacios protegidos más singulares de Andalucía y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Desde primera hora de la mañana, un gran número de personas se ha acercado hasta el paraje para contemplar la nieve. La estampa, poco habitual en estas fechas, ha generado un notable movimiento de visitantes en los accesos al Torcal.
La nieve se va derritiendo de forma progresiva por efecto del sol, por lo que las zonas nevadas se reducen con el paso de las horas. A pesar de ello, el centro de visitantes de El Torcal ha confirmado que aún quedan zonas cubiertas de nieve y ha animado al público a acercarse para disfrutar de una imagen que no se repite con frecuencia.
Torcal de Antequera
El Torcal de Antequera se encuentra a unos 13 kilómetros del centro urbano de Antequera, en dirección a Villanueva de la Concepción. El acceso principal está abierto, aunque las condiciones de la calzada pueden variar a lo largo del día debido al hielo y la nieve adheridas en las vías de entrada al recinto.
