Doce años de cárcel a un joven por la agresión sexual a una menor en Alhaurín

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia que condenó a 12 años de prisión a un joven por un delito de agresión sexual a una menor en Alhaurín de la Torre. La resolución del TSJA desestima el recurso de apelación del joven, confirma la sentencia de 2024, aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y acepta en su integridad el relato de hechos probados expresados en aquella.

El acusado, que tenía 19 años en 2021, cuando ocurrieron los hechos, recogió a la menor, de 15 años, que era su amiga, en su domicilio de Alhaurín de la Torre, compraron comida y saltaron la valla de un instituto para introducirse en su interior y merendar. Sentados en un banco, comenzaron a besarse y el acusado quiso mantener relaciones sexuales con ella, ante lo que esta se negó y se cambió de banco para que la dejara, según el relato.

Él se sentó de nuevo junto a ella, la agarró con fuerza de los brazos y, sin su consentimiento, la violó. Ella no se atrevió inicialmente a contarle a sus padres lo ocurrido, pero finalmente sí y denunciaron los hechos el 23 de febrero de 2022.

La menor sufrió trastorno de adaptación de tipo ansioso depresivo, que ha requerido tratamiento psicológico, además de otro para deshabituación de sustancias tóxicas en las que se inició tras lo sucedido.