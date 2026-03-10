La Junta adjudica por 50,4 millones el desdoble de la A-357 entre Casapalma y Cerralba

La Junta de Andalucía ha adjudicado por 50,45 millones de euros las obras para retomar el desdoble de la A-357 entre Casapalma y Cerralba, en el término de Pizarra, dentro del eje Málaga-Campillos-Ronda. La intervención permitirá construir 4,2 kilómetros de nueva autovía en un corredor donde la vía rápida termina actualmente en Casapalma y donde se concentra una elevada intensidad de tráfico hacia el Valle del Guadalhorce y la Serranía.

El proyecto contempla una autovía de doble calzada con dos carriles por sentido de 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 metros, interiores de un metro, una mediana de diez metros y bermas de un metro. El nuevo trazado discurrirá en variante, en gran parte en paralelo a la carretera actual, que se conservará como vía de servicio y acceso a las fincas colindantes.

Uno de los elementos más destacados de la actuación será la construcción de un nuevo viaducto de 250 metros para salvar el río Grande, punto en el que el recorrido se separará del trazado existente. El tramo enlazará finalmente con la carretera actual mediante una nueva glorieta en Pizarra, mientras que el enlace definitivo quedará pendiente del siguiente desarrollo previsto en este corredor.

La autovía A-357 se desviará del trazado actual solo para cruzar un nuevo viaducto sobre el río Grande. / L.O.

Adjudicación

Las obras se han adjudicado a la UTE formada por Copisa, Constructora Pirenaica y Arpo Empresa Constructora. De forma paralela, la asistencia técnica para la dirección facultativa, control y vigilancia de los trabajos se ha adjudicado por 1,1 millones de euros a la UTE integrada por Proasur Ingeniería Civil y Aima Ingeniería.

La obra supone reactivar un tramo que llegó a adjudicarse en enero de 2010, pero que nunca llegó a ejecutarse. Desde entonces, la ampliación de este eje viario había quedado paralizada. La Consejería de Fomento reactivó el proyecto en febrero de 2024 con su actualización técnica y ambiental, y a mediados de 2025 autorizó el gasto para licitar unas obras que se financiarán con fondos propios de la Junta.

Nuevos tramos

Más allá de este primer contrato, la planificación autonómica prevé dar continuidad al desdoble con otros ocho kilómetros adicionales. En concreto, ya está en redacción el tramo entre Cerralba y Zalea en la propia A-357, así como la duplicación de los accesos a Ronda a través de la A-367.

La A-357, con 69 kilómetros de longitud, forma parte de la Red Básica de Articulación de Andalucía. Actualmente, funciona como autovía entre Málaga y Casapalma, pero a partir de ese punto la vía pierde capacidad en una zona con una demanda elevada.

Según los datos aportados por la Junta, el tramo soporta picos de hasta 80.000 vehículos diarios en la parte ya desdoblada y mantiene intensidades superiores a los 25.000 vehículos al día hasta Pizarra, donde confluyen además tráficos procedentes de Antequera, la Serranía de las Nieves, Guadalteba y Ronda.