La Junta inaugura en Ronda la nueva Oficina Comarcal Agraria tras invertir 1,7 millones

La Junta de Andalucía ha inaugurado este lunes la nueva sede de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Ronda, en la que ha invertido 1,7 millones de euros para reforzar la atención directa al sector primario en la Serranía. Las nuevas instalaciones darán servicio a 25 municipios y unos 55.000 habitantes.

En el acto participaron el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera; y la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández.

Durante la inauguración, Consolación Vera destacó el papel de las OCA ante situaciones como las danas o emergencias sanitarias como la lengua azul y la gripe aviar.

Representantes políticos posan frente a la fachada de la OCA en Ronda / e.p.

La viceconsejera ha agradecido al Ayuntamiento de Ronda la cesión del edificio municipal conocido como La Isla, una infraestructura pública que estaba en desuso y que ahora se ha recuperado para prestar servicio al sector agrario.

Carolina España ha explicado que la actuación se ha financiado en un 75% con fondos europeos, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

La nueva OCA de Ronda está en la calle Fernando de los Ríos, 8, en un edificio de 1.031 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Las instalaciones cuentan con espacios renovados de atención al público, aula de formación, ascensor y medidas de accesibilidad universal.

El inmueble dispone también de una zona exterior con diez plazas de aparcamiento, dos de ellas con puntos de recarga eléctrica.

Noticias relacionadas

La viceconsejera ha reconocido finalmente el trabajo de los 17 profesionales que integran el equipo de la OCA de Ronda, encargado de la gestión de ayudas, la sanidad animal y vegetal, el registro de explotaciones y la atención técnica al sector.