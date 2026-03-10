Administración
La Junta inaugura en Ronda la nueva Oficina Comarcal Agraria tras invertir 1,7 millones
Sus 17 profesionales se encargan de la gestión de ayudas, la sanidad animal y vegetal, el registro de explotaciones y la atención técnica
La Junta de Andalucía ha inaugurado este lunes la nueva sede de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Ronda, en la que ha invertido 1,7 millones de euros para reforzar la atención directa al sector primario en la Serranía. Las nuevas instalaciones darán servicio a 25 municipios y unos 55.000 habitantes.
En el acto participaron el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera; y la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández.
Durante la inauguración, Consolación Vera destacó el papel de las OCA ante situaciones como las danas o emergencias sanitarias como la lengua azul y la gripe aviar.
La viceconsejera ha agradecido al Ayuntamiento de Ronda la cesión del edificio municipal conocido como La Isla, una infraestructura pública que estaba en desuso y que ahora se ha recuperado para prestar servicio al sector agrario.
Carolina España ha explicado que la actuación se ha financiado en un 75% con fondos europeos, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
La nueva OCA de Ronda está en la calle Fernando de los Ríos, 8, en un edificio de 1.031 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Las instalaciones cuentan con espacios renovados de atención al público, aula de formación, ascensor y medidas de accesibilidad universal.
El inmueble dispone también de una zona exterior con diez plazas de aparcamiento, dos de ellas con puntos de recarga eléctrica.
La viceconsejera ha reconocido finalmente el trabajo de los 17 profesionales que integran el equipo de la OCA de Ronda, encargado de la gestión de ayudas, la sanidad animal y vegetal, el registro de explotaciones y la atención técnica al sector.
Suscríbete para seguir leyendo
- El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
- La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- Clasificación de Segunda División: El Málaga CF marca el play off de ascenso
- Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva
- Patty Mills, un mito NBA en el Martín Carpena
- Vecinos de Soliva reclaman más locales comerciales y acusan al Ayuntamiento de Málaga de 'condenarlos a muerte' como barrio
- Nerja derriba la antigua Discoteca Narixa para construir un mirador panorámico y acceso a la playa El Salón