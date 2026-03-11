Patrimonio
El escudo del Cardenal de la Cueva vuelve a coronar la fachada de la Iglesia de San Pedro en Antequera
La actuación, enmarcada en el plan de rehabilitación del Patrimonio Histórico, completa la transformación integral de la plaza y el entorno de la iglesia parroquial
El Ayuntamiento de Antequera ha colocado el escudo cardenalicio del Cardenal de la Cueva en la fachada principal de la Iglesia Parroquial de San Pedro, sede de las hermandades del Consuelo y María Auxiliadora. La intervención cierra una serie de obras de restauración ejecutadas en el entorno del templo durante los últimos años.
El escudo reproduce la heráldica eclesiástica y nobiliaria del Cardenal, con sus característicos nudos y atributos, y ocupa de nuevo la entrada principal del templo tras un proceso de restauración dirigido por el área de Patrimonio Histórico municipal, bajo la responsabilidad del concejal José Manuel Medina Galeote, con la participación de técnicos y operarios del área.
El alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón Ríos ha valorado la actuación durante la visita a las obras. «Damos un paso muy importante al recuperar un elemento clave de la fachada de la Iglesia de San Pedro. Esto subraya nuestro compromiso con la historia y el patrimonio de Antequera», ha señalado.
Desde el área de Patrimonio se subraya que estas acciones garantizan la conservación de elementos que consideran «pieza clave» para entender la historia eclesiástica y urbana de la ciudad.
Las tres intervenciones que han transformado la plaza de San Pedro
La colocación del escudo es el remate de un plan de actuaciones que ha abordado el entorno de San Pedro en tres fases diferenciadas.El obelisco de la plaza fue recuperado tras el desmoche que presentaba. La intervención lo devolvió a su estado original, coronándolo con la cruz correspondiente.
Además, el Ayuntamiento ejecutó una renovación completa del pavimento de la plaza. Los trabajos eliminaron las barreras arquitectónicas existentes y mejoraron el tránsito peatonal en todo el entorno del templo.
Por último, con la plaza accesible y el obelisco restaurado, los trabajos se concentraron en la fachada de la parroquia: limpieza de paramentos y consolidación de los elementos constructivos, culminando con la reposición del escudo cardenalicio.
