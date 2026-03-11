La Junta destaca el liderazgo de Málaga con 206 trasplantes de riñón realizados en 2025

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha resaltado el liderazgo de la provincia en el ámbito de la donación y los trasplantes, especialmente en el de riñón, donde el Hospital Regional Universitario de Málaga encabeza el ranking andaluz con 206 trasplantes renales en 2025. "Un liderazgo que salva vidas y del que nos sentimos muy orgullosos", ha afirmado Navarro.

La delegada ha inaugurado este miércoles la II Jornada 'Salud renal para todos' que ha tenido lugar en el Hospital de Ronda con motivo del Día Mundial del Riñón, que se celebra este jueves 12 de marzo. En la inauguración han participado también la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, la gerente del Área Sanitaria Serranía de Málaga, Carmen Guerrero, y la presidenta de Alcer Málaga, Josefa Gómez.

Estas jornadas, organizadas por Alcer Málaga y la Unidad de Hemodiálisis y Participación Ciudadana del Área de Gestión Sanitaria Serranía, va dirigida a la ciudadanía, asociaciones y profesionales sanitarios para sensibilizar sobre la enfermedad renal y promover hábitos saludables que ayuden a prevenirla.

Durante su intervención, Navarro ha subrayado que la provincia es líder en este tipo de trasplantes a nivel andaluz y segundo a nivel nacional, sólo superado por un trasplante por Barcelona, demostrando la capacidad de los profesionales sanitarios malagueños en el tratamiento de la enfermedad renal y la solidaridad de la ciudadanía.

"Málaga es líder, una vez más, también en solidaridad. Gracias a los donantes y a sus familias; gracias al trabajo de nuestros profesionales sanitarios hoy podemos decir que nuestro liderazgo va incluso más allá de los índices económicos de un territorio: nuestro liderazgo salva vidas", ha insistido.

En 2025, el Hospital Regional Universitario de Málaga realizó un total de 284 trasplantes, de los que siete de cada diez fueron renales. En Málaga, el 18% de los pacientes ha recibido un trasplante como primera opción, sin necesidad de iniciar un tratamiento con diálisis. La delegada ha recordado que la enfermedad renal "afecta ya al 15% de la población española y lo hace, en ocasiones, de forma silenciosa, avanzando durante años sin síntomas donde la detección precoz se hace difícil".

Es por ello, ha continuado, que resulta fundamental adquirir hábitos de vida saludables que permitan prevenir la enfermedad "y jornadas como la que hoy celebramos son imprescindibles para la difusión de esta enfermedad y ampliar el conocimiento de la mano de los profesionales".

Desde la Junta de Andalucía, ha continuado la delegada, se ha mantenido a lo largo de los últimos siete años un importante esfuerzo inversor para mejorar las infraestructuras sanitarias, las plantillas y los equipamientos en Málaga, sumando más de 400 millones de euros invertidos en la provincia.

Hemodiálisis en el Hospital de Ronda

En el caso del Hospital de Ronda, Navarro ha resaltado los avances logrados en la Unidad de Nefrología de este centro que han permitido contar con una lista de espera cero para pacientes que tienen que recibir un tratamiento de hemodiálisis. "Desde hace más de un año ningún paciente tiene que esperar a iniciar el tratamiento y además se ha eliminado la situación que obligaba a muchos de ellos a tener que desplazarse hasta la capital para someterse a diálisis", ha añadido. Esto ha sido posible gracias a la ampliación de la sala de hemodiálisis, que ha pasado de diez a 12 puestos (sillones) permitiendo atender en la unidad hasta 42 pacientes. Actualmente el centro atiende a 32 enfermos renales, lo que permite disponer de margen suficiente para responder con rapidez a las nuevas necesidades asistenciales.

Otras de las mejoras que se han llevado a cabo han sido la renovación de cuatro sillones de diálisis y la adquisición de una grúa con báscula integrada "que ha permitido mejorar la seguridad y la comodidad de los pacientes durante unas sesiones que suelen prolongarse varias horas". Además, se han ampliado las consultas médicas y de enfermería y se ha reforzado la plantilla con una enfermera adicional que ha permitido mejorar la asistencia al paciente. "Humanizar este tipo de tratamientos es fundamental para el bienestar de los pacientes", ha afirmado la delegada, quien ha destacado el impulso de la consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) de este centro hospitalario de la Serranía con la que se puede realizar un seguimiento de los pacientes antes de que inicien la diálisis y permite planificar con antelación un posible trasplante de riñón.

En este sentido, el Hospital de Ronda ha conseguido incrementar el número de trasplantes renales realizando un total de 13 en los últimos 24 meses. Gracias a este modelo asistencial, el 90% de los pacientes comienzan el tratamiento con hemodiálisis tras recibir un seguimiento de más de seis meses en dicha consulta especializada, lo que reduce de forma significativa el inicio urgente de este tipo de tratamientos.