Infraestructuras
Alhaurín el Grande inicia las obras del Edificio Arquímedes, el Centro de Alto Rendimiento para Pymes y Vivero de Empresas
Ofrecerá 12 despachos, zona de coworking y asesoramiento personalizado para emprendedores locales menores de 35 o mayores de 50 años, por una cuota de 150 euros al mes
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha iniciado esta semana las obras del Edificio Arquímedes, una infraestructura estratégica que albergará un Centro de Alto Rendimiento para Pymes y un vivero de empresas locales.
El nuevo edificio, que estará ubicado entre la calle Real y la calle San Sebastián, busca fomentar el emprendimiento y fortalecer el tejido empresarial local al proporcionar instalaciones modernas y servicios especializados a emprendedores y pequeñas empresas del municipio.
Este proyecto, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea, cuenta con una inversión superior a 1.200.000 euros y forma parte del plan municipal 'Reconectando Alhaurín', que contempla inversiones cercanas a los 9 millones de euros en el municipio.
Durante una visita a las obras, el alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, ha destacado la importancia del Edificio Arquímedes como un catalizador del desarrollo económico y una herramienta clave para la revitalización del centro histórico de la localidad.
Instalaciones
El futuro Centro de Alto Rendimiento se diseñará para proporcionar a los emprendedores un espacio adecuado para el desarrollo de sus proyectos. Entre sus instalaciones, el edificio contará con 12 despachos para emprendedores, una zona de coworking, oficinas municipales, la sede de Fedelhorce, y un salón de actos destinado a formación, conferencias y actividades empresariales.
El objetivo principal de esta obra es facilitar el acceso a recursos y formación a los emprendedores, que podrán disponer de un espacio físico a un coste accesible (150 euros al mes) e incluirá asesoramiento empresarial personalizado. Además, el edificio se orienta a emprendedores locales que cumplan criterios como estar empadronados en el municipio o ser menores de 35 años o mayores de 50.
Centro Histórico
El proyecto del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande también tiene un fuerte componente de impacto urbano. El edificio reemplazará una estructura abandonada desde hace años, integrándose estéticamente en el entorno del centro histórico del municipio, respetando la arquitectura tradicional del pueblo blanco. Las obras se prolongarán unos 12 meses, con el objetivo de mejorar tanto el aspecto del centro urbano como las oportunidades de negocio en la zona, sin obstaculizar los actos de Semana Santa y la Feria.
El Edificio Arquímedes no es solo un espacio para emprendedores, sino un elemento clave en la estrategia de revitalización del centro histórico de Alhaurín el Grande. Esta estrategia incluye otras iniciativas como la adquisición de la Casa de Labradores y la Casa de la Luz, mejoras en la movilidad sostenible, aparcamientos municipales, y modificaciones urbanísticas para favorecer el repoblamiento del casco histórico.
