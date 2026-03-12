La Diputación repara el acceso a Benarrabá tras los temporales

La Diputación de Málaga está reparando los daños causados por las intensas precipitaciones de hace un mes en la carretera MA-8303 de acceso a Benarrabá. Los desperfectos se centran en dos puntos de pronunciada pendiente en los que la carretera se ha visto afectada por deslizamientos del terreno.

La tierra para llevar a cabo los trabajos está siendo extraída del entorno de ‘Los Areneros’ / l.o.

Las obras consisten principalmente en la construcción de muros de escollera de grandes dimensiones para garantizar la estabilidad de la vía.

El Ayuntamiento de Benarrabá ha informado de que la tierra necesaria para llevar a cabo los trabajos está siendo extraída del entorno de ‘Los Areneros’. Esto permitirá a su vez acondicionar este terreno para la construcción de un depósito de agua para su uso por parte de equipos de emergencia en caso de incendios y de otro depósito para el abastecimiento del municipio, ambos de unos 500.000 litros de capacidad.

Noticias relacionadas

En el caso del segundo, el objetivo del Consistorio es proceder a su llenado durante el día haciendo uso de energía solar para la extracción, y enviando el agua después a la red de abastecimiento por caída, lo que contribuiría a reducir costes en el suministro.