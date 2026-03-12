Carratraca escenifica la Pasión en su histórica plaza de toros este Viernes y Sábado Santo

La localidad de Carratraca celebrará la representación de la Pasión el Viernes y Sábado Santo, a partir de las 16:30 horas, en su emblemática plaza de toros excavada en la ladera de Sierra Blanquilla, un singular espacio declarado Bien de Interés Cultural.

La escenificación, que forma parte de la Semana Santa carratraqueña desde 1963, sigue siendo uno de los eventos más característicos de la provincia. Esta manifestación cultural y religiosa forma parte de la rica tradición popular de Málaga, que atrae tanto a locales como a turistas cada año, según ha destacado el vicepresidente Manuel Marmolejo, durante la presentación del evento en la Diputación de Málaga.

"Es esencial apoyar las fiestas y tradiciones populares malagueñas, que contribuyen a la dinamización y promoción de nuestros pueblos", ha dicho Marmolejo, quien ha subrayado la importancia de estas iniciativas para fortalecer la identidad de los municipios.

La representación de la Pasión, que cuenta con la participación activa de los vecinos de la localidad, narra, a través de cuatro actos, los momentos más significativos de la vida de Jesucristo: desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su Resurrección, pasando por la oración en el huerto, el juicio ante Poncio Pilatos y el camino hacia el Calvario. Todo ello se desarrolla con música en directo que acompaña a los actores en su interpretación.

La Pasión de Carratraca se escenifica en la plaza de toros. / L.O.

Orígenes

Por su parte, la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández, recordó que la representación tiene su origen en 1963, cuando se llevó a escena el auto sacramental ‘El retablo del Monte Calvario’, escrito por Luis Fernando Ortega en 1955.

La iniciativa, impulsada por el párroco de la época, Ángel Corbalán, buscaba sacar la representación fuera de los muros de la iglesia y acercarla a los ciudadanos de forma más popular.

Tradición

Desde entonces, la plaza de toros de forma octogonal ha sido el escenario privilegiado de esta emotiva escenificación, que sigue contando con el esfuerzo y la implicación de los vecinos, quienes colaboran en la preparación y desarrollo de la obra.

La representación es una de las más antiguas y emblemáticas de la provincia y sigue siendo una cita ineludible para todos los que desean revivir la Pasión de Cristo en un entorno único.