La Junta adjudica las obras que acabarán con los atascos en los accesos a Alhaurín de la Torre

La Junta de Andalucía ha licitado y adjudicado el desdoble de la A-404, la carretera de acceso a Alhaurín de la Torre, con una inversión de 10,2 millones de euros.

Este proyecto, que incluye la construcción de dos carriles exclusivos para autobuses y vehículos de alta ocupación (BUS-VAO), permitirá aliviar la histórica congestión de tráfico que sufren los vecinos de la comarca del Guadalhorce desde la inauguración de la Hiperronda en 2011.

El proyecto ha sido adjudicado a la UTE Rialsa Obras y Maygar, con un presupuesto de 8,8 millones de euros. A esto se suman los gastos por expropiaciones y la asistencia técnica, que elevan la inversión total a 10,2 millones de euros. Esta obra está cofinanciada por fondos europeos del programa operativo Feder 2021-2027.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado la adjudicación de las obras del desdoblamiento de los accesos a Alhaurín de la Torre. / L.O.

Mejoras

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que la obra, que se ejecutará en un tramo de 2,2 kilómetros entre la A-7 y la rotonda del Encuentro, tiene como objetivo mejorar tanto la movilidad como la seguridad vial.

Según Díaz, "esta solución no solo amplía la carretera, sino que apuesta por el fomento del transporte público, haciendo que el transporte colectivo sea más competitivo en la zona". La mejora beneficiará a los más de 26.000 vehículos que circulan diariamente por esta vía, uno de los principales accesos al municipio.

Los atascos son diarios en los accesos de Alhaurín de la Torre a la hiperronda. / L.O.

Desdoblamiento

La actuación incluirá la duplicación de la calzada, que mantendrá una velocidad de 80 kilómetros por hora, y se realizará por el lado norte de la carretera debido a la presencia de arroyos y acerados urbanos en el lado sur. La calzada actual será utilizada como la calzada derecha, con un refuerzo de firme. Además, se instalará alumbrado público en el tramo entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600, mejorando tanto la seguridad vial como la de los peatones.

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Esta obra es una continuación de las actuaciones previas realizadas en la A-7, donde se completó el desdoble del acceso desde la Hiperronda a Alhaurín de la Torre, con una inversión de más de 1,2 millones de euros. Con este nuevo proyecto, se culminará la mejora de la infraestructura vial en la zona, dando respuesta a las necesidades de movilidad de una comarca en constante crecimiento.