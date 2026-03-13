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Antequera se convierte en sede mundial del canto coral con ‘Cantakira’

Coros de Estonia, Lituania, Turquía, Puerto Rico, Irlanda y España compiten en Antequera en categorías de música sacra y juvenil

La Real Colegiata de Santa María la Mayor acogió este jueves la inauguración de la programación

La Real Colegiata de Santa María la Mayor acogió este jueves la inauguración de la programación / Amanda Pinto

Amanda Pinto

La ciudad de Antequera acoge hasta este próximo domingo el festival internacional de corales ‘Cantanquera’, un evento organizado por Interkultur en colaboración con las áreas de Cultura y Turismo del Ayuntamiento. El certamen reúne a trece agrupaciones corales procedentes de diez países, consolidando al municipio como un referente cultural y musical a nivel europeo e internacional.

La inauguración oficial tuvo lugar ayer jueves en la Real Colegiata de Santa María la Mayor, escenario principal de las actuaciones. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha destacado la relevancia de este encuentro que sitúa a la ciudad en el centro del mapa musical juvenil. La organización de este evento es fruto de un trabajo de más de dos años de coordinación entre el consistorio y los responsables de Interkultur.

Ensayo de uno de los coros.

Ensayo de uno de los coros. / L.O.

Un programa que recorre los espacios históricos de la ciudad

El festival cuenta con la participación de coros llegados de países como Estonia, Lituania, Turquía, Puerto Rico, Irlanda y España. Durante cuatro jornadas, los participantes no solo competirán en categorías de música sacra y juvenil, sino que también llevarán sus voces a las calles y plazas del casco histórico.

Tras las jornadas de competición programadas para el viernes, el sábado la actividad se desplazará al Coso Viejo, la iglesia de San Francisco y la iglesia de San Juan de Dios. El domingo se celebrará un taller en el centro cultural de Santa Clara y un pasacalle que partirá desde la plaza de Castilla para finalizar con la clausura y entrega de premios nuevamente en Santa María.

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«Una ciudad que apuesta por la cultura y por roso lo que implica la música», destacó el alcalde de Antequera, Manolo Barón, durante la inauguración del evento.

Uno de las agrupaciones corales, durante la presentación.

Uno de las agrupaciones corales, durante la presentación. / Amanda Pinto

PROGRAMA 

Viernes 13

Real Colegiata de Santa María

  • 11:00 h - Concurso en las categorías. Coros infantiles y juveniles
  • 16:00 h - Competición en las categorías de coros de adultos y coros de adultos de voces iguales
  • 20:00 h - Coros Mixtos de Adultos

Sábado 14

Iglesia de los Remedios

  • 14:30 h - Competición en las categorías. Música Coral Sacra

Plaza Coso Viejo

  • 18:00 h - Concierto de la Amistad

Iglesia de San Francisco

  • 19:00 h - Concierto de la Amistad

Iglesia San Juan de Dios

  • 20:00 h - Concierto de la Amistad

Domingo 15

Centro cultural Santa Clara

  • 10:30 h - Taller con Robert Hollingworth

Plaza de Castilla

  • 18:00 h - Desfile de coros por la ciudad 

Real Colegiata de Santa María

  • 18:30 h - Ceremonia de clausura y entrega de premios

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