La Junta presenta en Cártama el proyecto del CEIP Los Remedios que prevé abrir sus puertas el curso 2029-2030

La consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha presentado hoy en Cártama la propuesta técnica del proyecto de construcción del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de los Remedios.

El proyecto definitivo de obras lo está redactando actualmente la empresa Networking Global New Process Arquitectos, S.L.P. después de que la Junta de Andalucía le adjudicara el contrato mediante concurso público a finales de este mes de febrero, cuatro años y cuatro meses después de que los 450 alumnos del colegio tuvieran que ser desalojados ante los graves desperfectos surgidos en unas instalaciones con más de 40 años de antigüedad.

Desde entonces, los alumnos reciben clase en 13 aulas prefabricadas que nada tienen que ver con las de hace años y que están totalmente acondicionadas y climatizadas, con todo tipo de servicios.

El proyecto definitivo de obras estará listo este verano y las obras se licitarán a principios de 2027. / L.O.

Plazos

La empresa tiene 161 días para presentar el proyecto definitivo de los trabajos del nuevo colegio, que se construirá en la misma parcela donde se encontraba el anterior, por lo que el documento estará listo para este verano.

La Junta de Andalucía tiene previsto que las obras del nuevo colegio salgan a concurso a principios de 2027, por lo que los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 22 meses, podrían comenzar a finales de dicho año, de manera que el nuevo centro abriría sus puertas el curso 2029-2030.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, aprovechó la visita de la consejera María del Carmen del Castillo para entregarle un dossier con necesidades educativas en el municipio. / L.O.

Instalaciones

El nuevo colegio supondrá una inversión de 7,5 millones de euros y se levantará en la misma parcela de 4.650 m2 donde se encuentran las cuatro actuales edificaciones, que deben ser demolidas para construir las nuevas instalaciones con 450 puestos escolares: dos líneas de Infantil y otras dos de Primaria.

El área de Infantil dispondrá de seis aulas polivalentes para 150 niños, con aseos y aulas exteriores. El de Primaria, contará con 12 aulas polivalentes con 300 plazas, dos aulas de desdoble y dos aulas de refuerzo pedagógico. El centro tendrá aula de Educación Especial con acceso a un aseo adaptado, sala de usos múltiples (SUM), biblioteca y gimnasio con vestuarios y aseos, del que ahora carece.

La zona de administración contará con despachos para la dirección, jefatura de estudios, secretaría y archivo, la conserjería y reprografía, el despacho para el profesorado y las salas para la asociación de madres y padres y para el alumnado.

Servicios

Entre los servicios comunes, el centro tendrá comedor y cocina, almacén general y cuarto de instalaciones. Y en el exterior habrá un porche cubierto, zonas de juego diferenciadas para Infantil y Primaria, pista polideportiva y zona ajardinada.

El centro con un sistema de bioclimatización mediante refrigeración adiabática, energía solar fotovoltaica, sistema de ventilación natural y una instalación de calefacción que funcionará con fuentes de energías renovables.

Necesidades

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE), aprovechó la visita de la consejera para entregarle un dosier con otras necesidades educativas para que los alumnos "reciban una enseñanza pública de calidad".

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"El número de alumnos sigue creciendo en nuestro municipio y hay que seguir trabajando para se realicen actuaciones como la ampliación del CEIP La Mata, así como las de los institutos, la incorporación de Bachillerato en el IES Cartima y otras actuaciones de mejora en nuestros centros educativos", ha explicado Jorge Gallardo.