El PSOE exige a la Junta que impulse el enlace de Pizarra con la A-357

El secretario general del PSOE de Pizarra, Juan Antonio Romero, ha exigido este viernes a la Junta de Andalucía que impulse el enlace del municipio con la A-357. En una visita a la localidad de la diputada provincial y alcaldesa de Almogía, Antonia García, y la portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, Romero ha pedido al Gobierno andaluz "que saque del cajón ese proyecto, lo actualice si es necesario y lo retome".

"Reivindicamos este acceso a la A-357 porque es imprescindible tanto para las personas que tienen que salir fuera a trabajar como para quienes vienen desde fuera a trabajar al municipio. Pizarra no se puede quedar aislada", ha expuesto.

Romero ha solicitado al Gobierno andaluz "celeridad" en los trámites para desdoblar la A-357 y que ejecute también el tramo entre Cerralba y Zalea. "Es un segundo tramo prometido del que no sabemos nada. También exigimos que se haga lo más rápidamente posible para que el desdoblamiento no se quede solo en Cerralba, porque los problemas seguirán existiendo", ha afirmado.

El responsable socialista ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, prometió en su primera legislatura la ampliación de la A-357, en concreto del tramo entre Casapalma y Cerralba, "y estamos finalizando la segunda legislatura, ocho años después, y todavía no se ha movido ni un metro cúbico de tierra".

"Se trata de un punto negro del tráfico de toda la provincia de Málaga, con gran cantidad de accidentes y un elevado volumen de vehículos diarios, no solo de Pizarra, sino también de municipios cercanos como Casarabonela, Ardales, Carratraca o de la comarca de la Sierra de las Nieves, ya que es un acceso natural del Valle del Guadalhorce hacia el interior de la provincia", ha señalado.