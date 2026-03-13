Selwo organiza sus campamentos para niños durante la Semana Santa en Málaga

Selwo Aventura (Estepona) y Selwo Marina (Benalmádena) ofrecerán campamentos durante la Semana Santa a niños de 6 a 12 años.

Entre las propuestas destacan talleres de reciclaje y enriquecimiento ambiental, charlas educativas sobre la fauna, juegos, y rutas por las instalaciones de animales. Los campamentos diurnos se celebrarán en ambos parques, mientras que los campamentos nocturnos solo se llevarán a cabo en Selwo Aventura para menores de 8 a 12 años.

Los campamentos para público infantil y juvenil forman parte de las actividades educativas que se celebran a lo largo del año en Selwo Aventura y Selwo Marina. Comparten mucho en común -una pedagogía de la Naturaleza y el reino animal-, si bien cada centro tiene sus especificidades. En Selwo Aventura se incluye la opción de pernoctar en el parque.

Asimismo, los peques inscritos tendrán, de regalo, una entrada para visitar el resto de los parques de Selwo Costa del Sol. Es decir, los inscritos en el campamento Selwo Aventura podrán visitar Selwo Marina y Teleférico, mientras que los inscritos en el campamento de Selwo Marina podrán visitar gratis Selwo Aventura y Teleférico. La manutención está incluida, así como el seguro y la posibilidad de tener 1 monitor por cada grupo de 15 niños/niñas.

Las inscripciones, que estarán abiertas hasta el 27 de marzo, permiten participar en estas actividades educativas y recreativas del 30 de marzo al 3 de abril.

Precios y horarios

Concienciar desde edades tempranas a escolares y estudiantes en la necesidad de conservar el medio ambiente y la biodiversidad animal y vegetal. Es el objetivo primordial de estas actividades, pensadas para que las vacaciones de Semana Santa sean provechosas y divertidas.

Desde el lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril tendrán lugar, en Selwo Aventura (Estepona):

Campamentos diurnos , cada día, de 10:00 a 17:00 horas , de 6 a 12 años , a un precio de 199€ . De lunes a viernes.

, cada día, de , de , a un precio de . De lunes a viernes. Campamentos nocturnos, de 8 a 12 años, a un precio de 299€. Los campistas pernoctarán en el parque, así que entrarán en lunes a las 10:00 horas y saldrán el viernes a las 17:00 horas.

Desde el lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril tendrán lugar, en Selwo Marina (Benalmádena):

