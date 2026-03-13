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Tres funcionarios de la cárcel de Alhaurín de la Torre, lesionados por un preso

El incidente en la prisión se produjo cuando el recluso se negó a entregar un objeto que le habrían lanzado desde otro patio, indicaron fuentes penitenciarias

Un forcejeo entre un recluso y varios funcionarios en la cárcel de Alhaurín de la Torre

Un forcejeo entre un recluso y varios funcionarios en la cárcel de Alhaurín de la Torre / ARCINIEGA

Efe

Málaga

Tres funcionarios de la prisión de Alhaurín de la Torre han resultado lesionados en un incidente con un recluso que se negó a entregarles algo que, al parecer, le habrían lanzado desde otro patio de la cárcel, según han informado a EFE fuentes penitenciarias.

Forcejeo con el interno

Al oponerse a facilitar lo que poseía al personal del centro que se lo reclamaba, se produjo un forcejeo en el intento de cachearlo, lo que derivó en lesiones propias de este tipo de actuaciones, un suceso que ha sido denunciado por los sindicatos 'Tu Abandono Me Puede Matar' (TAMPM) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La primera de las organizaciones se ha referido a lo ocurrido como el tercer incidente en una semana en el mismo centro penitenciario, denominado 'Málaga I', y la segunda ha solicitado el traslado inmediato del interno a otro centro en el grado más restrictivo posible.

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CSIF ha añadido que se trata de un preso de gran envergadura al que se aplica un régimen de limitaciones como su aislamiento y ha reiterado sus reivindicaciones en favor de los trabajadores penitenciarios.

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