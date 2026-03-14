Alhaurín de la Torre impulsa la renovación de la avenida Isaac Peral con un parking subterráneo y su peatonalización

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha dado un nuevo paso para poner en marcha las primeras obras del Plan de Actuación Integrado (PAI), con la renovación de la avenida Isaac Peral como actuación más destacada. El proyecto prevé la construcción de un nuevo parking subterráneo y la peatonalización de esta vía, una intervención llamada a transformar la movilidad, reforzar la actividad comercial y revitalizar el centro histórico del municipio.

La activación de estas actuaciones llega tras la confirmación definitiva de la ayuda europea concedida a través de la senda financiera Feder, procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Alhaurín de la Torre recibirá 8.961.678 euros para desarrollar este plan, que aspira a recuperar el corazón histórico del municipio y fortalecer su identidad.

La avenida Isaac Peral, eje principal de la transformación urbana

Entre los primeros proyectos que comenzarán a desarrollarse dentro del PAI, la remodelación de la avenida Isaac Peral ocupa un lugar prioritario. La iniciativa contempla una reordenación integral de este espacio urbano mediante la creación de un aparcamiento subterráneo y la peatonalización de la calle, con el objetivo de ganar espacio para los viandantes, mejorar la accesibilidad y favorecer la dinamización del comercio local.

Se trata de una de las intervenciones más ambiciosas incluidas en este plan estratégico, concebido para reactivar el centro urbano y modernizar zonas clave del municipio.

El pleno aprueba una modificación de créditos de 5,69 millones

Una vez confirmada la financiación, el último pleno ordinario de la Corporación, correspondiente al mes de marzo, ha dado luz verde a una modificación de créditos de 5.691.621,06 euros. Esta operación permitirá incorporar al Presupuesto Municipal las primeras partidas destinadas a iniciar las obras vinculadas al PAI.

La inversión total prevista para este programa superará los 15,5 millones de euros, sumando tanto los fondos europeos como la aportación del propio Ayuntamiento.

Mercado municipal, calle Punto Industrial y plaza Antonio Vega

Junto a la reforma de la avenida Isaac Peral, el Ayuntamiento ha consignado partidas para otras actuaciones relevantes dentro del mismo plan. Entre ellas figura la rehabilitación del mercado municipal, con la intención de convertirlo en un nuevo espacio de referencia para el ocio y la revitalización del centro urbano.

También se contemplan las obras de reurbanización de la histórica calle Punto Industrial y de la plaza Alcalde Antonio Vega González, donde se localizan la Casa Consistorial y la Casa de la Juventud.

Estas intervenciones forman parte de una estrategia global orientada a mejorar la imagen urbana, reforzar los servicios y recuperar espacios de valor histórico y social.

Pleno de marzo en Alhaurín de la Torre. / La Opinión

Apoyo del PP y abstención de la oposición

La propuesta salió adelante con el voto favorable del equipo de gobierno del PP y la abstención del resto de grupos de la oposición: PSOE, Vox y Con Andalucía.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha subrayado el “gran beneficio” que tendrán estos proyectos para la ciudadanía y para los comerciantes del centro. Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, explicó que la modificación presupuestaria permitirá también financiar otras actuaciones municipales, como la compra de nueva maquinaria para el gimnasio de El Limón, actualmente en obras para duplicar su superficie, y la remodelación de los aseos de los colegios San Juan y Los Manantiales.

Un plan para revitalizar el centro histórico y responder a la dana

El Plan de Actuación Integrado fue presentado por el Ayuntamiento en el primer trimestre del año pasado, vinculado a la Agenda Urbana de Alhaurín de la Torre aprobada en 2022 como estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado.

Su objetivo general es revitalizar el centro histórico, fortalecer la identidad del municipio, mejorar la calidad de vida de los vecinos y promover un desarrollo más sostenible e inclusivo. Además, el plan busca responder a los desafíos detectados en la Agenda Urbana y paliar los efectos de la dana que causó importantes daños entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

En total, el PAI contempla 11 actuaciones agrupadas en tres proyectos, que se ejecutarán tanto en el centro como en zonas afectadas por ese episodio meteorológico y con indicadores socioeconómicos inferiores a la media municipal.

El documento fue aprobado por Decreto de Alcaldía el 25 de febrero de 2025 y posteriormente se formalizó la solicitud para acceder a esta financiación europea correspondiente al periodo 2021-2027. Alhaurín de la Torre se encuentra entre los 12 municipios de la provincia beneficiados por esta senda financiera.