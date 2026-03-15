El proyecto Metadigital Rural Málaga lleva la domótica a 21 municipios malagueños contra la despoblación

La última fase del proyecto Metadigital Rural Málaga, una ruta itinerante de una unidad móvil domotizada equipada con una muestra de tecnologías punteras de apoyo a la vida diaria, visita durante estos días el Valle del Genal. Durante el mes de marzo está haciendo un recorrido por 21 municipios menores de 600 habitantes de las comarcas de la Axarquía y de la Serranía de Ronda, las más afectadas por la despoblación.

Según ha indicado la diputada provincial de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, la unidad móvil está diseñada para mostrar que la domótica no es algo frío o lejano, sino una solución real para municipios pequeños porque conecta el hogar con el exterior de forma inteligente. «Queremos que vean, toquen y experimenten cómo es vivir en una vivienda domotizada». Además, Ledesma ha añadido que esta actividad está pensada «en especial, para que los vecinos y vecinas más mayores puedan conocer las ventajas de total autonomía y seguridad que les ofrecen estos dispositivos, muy útiles contra el despoblamiento, aliviando también la carga de los hijos y cuidadores que muchas veces viven lejos».

El proyecto Metadigital Rural Málaga, con vigencia en el trienio 2024-2026, tiene como objetivo fundamental la capacitación digital de los habitantes de municipios menores de 20.000 habitantes en riesgo de despoblación. Hasta la fecha, más de 2.500 vecinos han recibido formación digital gratuita en más de 120 cursos para mejorar su vida cotidiana y laboral.