Alhaurín de la Torre impulsa un nuevo hotel de 40 habitaciones junto a la urbanización Peralta

Alhaurín de la Torre ha dado un nuevo paso para ampliar su escasa oferta hotelera. El pleno municipal ha aprobado la modificación del Plan General que permitirá clasificar como suelo urbano de uso hotelero una parcela situada junto a la A-404, en el entorno sureste de la urbanización Peralta, donde se proyecta un establecimiento hotelero con unas 40 habitaciones y espacio para restaurante.

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de PSOE y Con Andalucía, y deberá ser ahora remitida a la Consejería de la Junta de Andalucía competente en urbanismo para su aprobación definitiva.

La actuación afecta a una unidad de ejecución de 8.278 metros cuadrados, aunque el dato más relevante del proyecto es que casi ocho de cada diez metros del ámbito, en concreto el 79%, se cederán al Ayuntamiento para zonas verdes, áreas libres, equipamientos, calles y aparcamientos. En total, serán más de 6.500 metros cuadrados de cesión pública, según recoge la memoria.

La modificación de la calificación de la parcela para uso hotelero ha contado con el apoyo de PP y Vox. / L.O.

Características

El futuro hotel, cuya cifra definitiva de habitaciones se concretará en el proyecto constructivo, incorporará además un espacio destinado a restaurante.

La propuesta incluye también medidas para reforzar el aislamiento acústico respecto a las viviendas colindantes, sistemas de ventilación natural cuando las condiciones climáticas lo permitan y mecanismos de tratamiento del agua para favorecer un consumo más racional.

Trámites

El expediente cuenta ya con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, una vez corregidas las subsanaciones requeridas tras su primera aprobación plenaria, en mayo del año pasado. Esos ajustes respondían a exigencias derivadas de la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones.

La memoria plantea una sola etapa de desarrollo para todo el ámbito, con un plazo de un año para las obras de urbanización. Estos trabajos comenzarán una vez se aprueben el estudio de detalle, el proyecto de reparcelación y el correspondiente proyecto de urbanización. Las edificaciones podrán ejecutarse al mismo tiempo que esas obras, siempre que dispongan de las licencias necesarias.

Impacto económico

En el plano económico, el presupuesto de ejecución material de la urbanización se estima en 246.085 euros. Además, el documento calcula que el incremento patrimonial total para la hacienda local alcanzará los 724.885 euros, al sumar el valor del suelo dotacional y viario que se obtiene gratuitamente y el aprovechamiento correspondiente al 15% de cesión.

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El alcalde, Joaquín Villanova, defendió la importancia del proyecto por la falta de establecimientos hoteleros en el municipio. No en vano, el Ayuntamiento ya aprobó el año pasado otra innovación urbanística para promover un segundo hotel, en este caso en la zona de los polígonos industriales, entre las calles de los Panaderos y de los Alfareros.