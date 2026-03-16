Antequera licita por un millón de euros la restauración de la Colegiata de Santa María la Mayor

Antequera ha anunciado la apertura del expediente de contratación para las obras de conservación, consolidación y restauración de la Real Colegiata de Santa María la Mayor. El proyecto, con una inversión total de 990.802,05 euros, se centra en la rehabilitación integral de la fachada y las cubiertas del monumento.

La intervención en este inmueble, considerado el primer referente del Renacimiento en Andalucía, busca frenar el deterioro causado por agentes meteorológicos en su piedra arenisca. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha calificado la actuación como «absolutamente estratégica» para proteger uno de los símbolos patrimoniales más importantes de la ciudad.

El presupuesto se divide en dos anualidades: una primera partida de 158.809 euros para el ejercicio 2026 y el grueso de la inversión, 831.992 euros, para el año 2027. La financiación es compartida entre el Gobierno de España, que aporta el 75% a través del programa del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y el consistorio antequerano, que asume el 25% restante con una cuantía de 248.387 euros.

Intervención integral en cubiertas y fachada

Los trabajos técnicos se concentrarán en los elementos más expuestos al exterior. Según ha detallado el área de Patrimonio Histórico, la fachada presenta daños estructurales por las oscilaciones térmicas y las lluvias recientes. La restauración incluirá la recuperación de elementos ornamentales como los pináculos, cuya degradación es visible tras siglos de exposición.

Asimismo, la renovación de las cubiertas es prioritaria para garantizar la estanqueidad de la nave columnaria interior. A pesar de la envergadura de los andamios, que contarán con lonas decorativas simulando la arquitectura del edificio, el monumento permanecerá abierto al público durante todo el proceso,

Plazos y ejecución de las obras

El procedimiento de licitación se ha publicado hoy en la Plataforma de Contratación del Estado bajo un modelo abierto simplificado. Las empresas interesadas disponen de un plazo de 20 días naturales para presentar sus ofertas técnicas y económicas.

Se estima que, tras el proceso de valoración y adjudicación, las obras puedan dar comienzo de forma efectiva en el mes de septiembre. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses, por lo que la restauración completa finalizaría en el tercer trimestre de 2027. Esta intervención se suma a los trabajos que se realizan simultáneamente en el entorno de la Alcazaba para potenciar el eje monumental antequerano.

«Proteger la identidad histórica cultural de la ciudad, potenciar el turismo patrimonial y cultural, impulsar la actividad económica vinculada al patrimonio y al turismo. Otro avance más de este Ayuntamiento que se preocupa por lo que le ocupa, que es la ciudad de Antequera y el bienestar de sus bienes y de sus ciudadanos», ha destacado el alcalde de Antequera, Manolo Barón.