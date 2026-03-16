Antequera da luz verde al trámite para sacar adelante 72 VPO en pleno casco histórico

Antequera ha dado un paso relevante para desatascar la construcción de vivienda protegida en el casco histórico. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes 16 de marzo la admisión a trámite del Plan Especial de Reforma Interior del sector Huertos de la Moraleda, una actuación que permitirá avanzar hacia una promoción de 212 viviendas, de las que 72 serán de protección oficial.

La operación, que incluye además 140 viviendas de renta libre, 262 plazas de aparcamiento y 19.000 metros cuadrados de zonas verdes, supone uno de los mayores desarrollos residenciales previstos en el centro urbano de la ciudad en los últimos años y abre la puerta a incrementar la oferta de VPO en un mercado tensionado por la subida de precios.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón (PP), anunció la aprobación acompañado por la concejala de Urbanismo, Teresa Molina; el concejal de Vivienda, Francisco Alberto Arana; el concejal de Deportes y Contratación, Juan Rosas, y el concejal de Cultura, José Manuel Medina.

El proyecto Huertos de la Moraleda incluye 212 viviendas, 72 serán de protección oficial y 140 de renta libre. / L.O.

Trámites

La admisión a trámite no supone todavía la aprobación definitiva del proyecto, pero sí marca el primer paso formal para incorporar la propuesta de los promotores al procedimiento urbanístico oficial. El expediente ya había superado varias fases previas, como la consulta pública con participación ciudadana, la remisión a la Junta de Andalucía para la evaluación ambiental estratégica —ya admitida— y la consulta previa para la evaluación del impacto en la salud.

La concejala de Urbanismo explicó que el siguiente escalón será la aprobación inicial del Plan Especial, tras la que se abrirá un periodo de información pública y se solicitarán nuevos informes sectoriales. Si no hay modificaciones sustanciales, el documento podrá pasar a aprobación definitiva. Después llegarían los proyectos de reparcelación y urbanización previos al inicio de la construcción.

Plazos

El equipo de gobierno confía en que el consenso alcanzado con la Junta de Andalucía permita acortar unos plazos habitualmente largos en este tipo de desarrollos. Barón destacó el entendimiento con la Delegación Territorial de Málaga y con la Consejería en Sevilla para encauzar un expediente especialmente complejo.

Buena parte de esa complejidad está en el marco patrimonial. En 2013, la Junta amplió el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de Antequera, extendiendo las restricciones a cerca del 90% del casco urbano. Esa decisión obliga a tramitar un plan especial específico antes de autorizar promociones residenciales de este calibre dentro de la ciudad histórica.

Precios

El alcalde recordó además que el precio de la vivienda en Antequera se ha encarecido entre un 30% y un 40% en los últimos cinco o seis años, y sostuvo que las exigencias derivadas de la protección patrimonial han añadido más dificultades a un mercado ya de por sí tensionado. En ese contexto, agradeció la "constancia y paciencia" de los promotores durante una tramitación que ha incluido reuniones con la junta de compensación y que, según aseguró, cuenta con el visto bueno de todas las partes implicadas.

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Huertos de la Moraleda aparece recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de Antequera como un ámbito de desarrollo previsto. Su avance administrativo supone ahora desbloquear suelo para vivienda protegida en una ciudad que busca ampliar su parque residencial sin renunciar a las exigencias del entorno histórico.