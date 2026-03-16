Cártama completa su vía ciclopeatonal con un nuevo tramo entre Atalaya y Doña Ana

Cártama ha completado su itinerario ciclopeatonal con la puesta en servicio del nuevo tramo entre Atalaya y Doña Ana, una actuación que añade 2,2 kilómetros al recorrido ya existente y eleva a 3,4 kilómetros la red segura para peatones y ciclistas en la travesía del municipio.

La obra, ejecutada por la Junta de Andalucía junto a la A-7052, ha contado con una inversión de 1.074.041 euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation, y da continuidad al primer tramo inaugurado en 2021 entre Sierra Llana y Atalaya de Cártama, de 1,2 kilómetros.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, destacó durante la visita al nuevo trazado que el Gobierno andaluz "ha cumplido con la palabra dada a los vecinos" con una infraestructura que conecta de forma segura distintas urbanizaciones del municipio y favorece una movilidad más sostenible.

La vía añade 2,2 km a los 1,2 km construidos en 2021. / L.O.

Un trazado más seguro junto a la carretera

La nueva vía discurre en paralelo a la A-7052, atraviesa el paso inferior de la A-357 y enlaza con glorietas y otros puntos de conexión con barriadas del entorno. El carril cuenta con 2,5 metros de anchura, bordillos perimetrales, alumbrado cada 20 metros y barreras de seguridad en varios tramos para proteger a peatones y ciclistas.

Con esta actuación, la Junta responde a una demanda histórica de los vecinos de Cártama, que reclamaban un trayecto seguro para moverse a pie o en bicicleta entre urbanizaciones, servicios y comercios del municipio.

Fondos europeos y colaboración institucional

En la visita también participaron el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y la delegada territorial de Fomento, María Rosa Morales.

Salas recordó que la actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que ha sido financiada con un millón de euros de fondos Next Generation transferidos por el Gobierno de España a la Junta para su ejecución.

"Toda la financiación europea que nos llega a la Junta de Andalucía, intentamos convertirla en proyectos que nos van reclamando los ayuntamientos", ha reivindicado Rocío Díaz.

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Con la apertura de este nuevo tramo, Cártama gana un corredor continuo para la movilidad no motorizada y refuerza la conexión entre Sierra Llana, Atalaya y Doña Ana.