Coín inicia las obras de reurbanización de las calles Urbano Pineda y Pedro González Domínguez.

El Ayuntamiento de Coín ha iniciado las obras de renovación de las infraestructuras hídricas y de reurbanización de las calles Urbano Pineda y Pedro González Domínguez, con una inversión de 1,3 millones de euros, que incluyen mejoras en el pavimento y las aceras.

Los trabajos, que ya han comenzado en calle Urbano Pineda, abarcan casi 400 metros lineales en una zona del casco urbano que, según ha destacado el alcalde de Coín, Francisco Santos, no había sido remodelada desde hacía décadas. La intervención se extiende asimismo a calles aledañas, desde el Pasaje Carmelita hasta el último tramo de Urbano Pineda.

El proyecto contempla la renovación de las redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento de agua potable, que están muy deterioradas por el paso del tiempo. Junto a ello, se acometerá una mejora integral de la urbanización, con actuaciones sobre el asfaltado y las aceras.

El alcalde ha incidido en que se trata de una zona con un importante tránsito diario de vehículos y peatones, y ha señalado que uno de los principales problemas actuales es la estrechez de las aceras y de los viales, una situación que provoca frenazos, paradas en la calzada y dificultades para la circulación, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial.

Las obras permitirán renovar todas las redes de saneambiento, abastecimiento y pluviales, además de renovar el asfaltado las aceras. / L.O.

Mejoras

Con estas obras, el Consistorio busca no solo renovar unas redes esenciales para el funcionamiento urbano, sino también ganar en accesibilidad, seguridad y estética en uno de los entornos más transitados del municipio.

La actuación tiene además un marcado componente preventivo frente a episodios de lluvias intensas, ya que permitirá mejorar la evacuación de aguas pluviales para reducir el riesgo de inundaciones, al tiempo que reforzará el suministro de agua potable en la zona.

Plaza del Mercado

Las obras afectan también a calle Plaza del Mercado y a los pasajes que conectan con el Área de Juventud y el Área de Servicios Sociales, ampliando así el alcance de una intervención que persigue una mejora urbana más amplia en este sector del centro de Coín.

Debido al inicio de los trabajos, el Ayuntamiento informó hace más de una semana a vecinos y comercios de la zona de que permanece cortado el acceso desde plaza de San Agustín hasta plaza de la Villa. Mientras duren las obras, el acceso al parking de la plaza se realiza por calle Pozo Solís.

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Durante la ejecución también ha surgido un ajuste técnico en el proyecto, ya que la red de saneamiento tendrá finalmente que desviarse por otra calle para conectar con calle Málaga, al no existir espacio suficiente junto al forjado del aparcamiento. Pese a ello, el alcalde ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que se adoptará una solución alternativa para resolver la actuación satisfactoriamente.