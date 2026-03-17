El concejal del PP de Ronda Nacho Alonso dimite por motivos personales

El concejal del Partido Popular delegado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ronda, Ignacio Alonso, ha presentado la renuncia a su acta de concejal.

El edil, que concurrió a las pasadas elecciones municipales de 2023 en el puesto undécimo de la candidatura presentada por el Partido Popular, ha manifestado que se trata de una decisión que responde a motivos personales que le obligan, de esta forma, a aparcar sus funciones en el Consistorio.

Dentro del equipo de gobierno del PP en Ronda, Ignacio Alonso desarrollada ostentaba actualmente la concejalía de Participación Ciudadana, destacando la relación que mantenía con los distintos colectivos de la ciudad, sobre todo con las asociaciones de vecinos.

Trayectoria

El Ayuntamiento de Ronda ha destacado en una nota que, durante su trayectoria, Ignacio Alonso ha contribuido al mantenimiento de las actividades que organizan las asociaciones ciudadanas en el día a día de las barriadas de la ciudad, y ha contribuido a dinamizar la vida social rondeña.

Alonso ha formado parte del gobierno municipal durante los dos últimos mandatos de la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández. Durante estos años ha dirigido también otras concejalías como las de Comercio, Movilidad y Patrimonio Histórico.

Sucesor

En teoría, su puesto en el salón de plenos le correspondería a la siguiente persona de la candidatura presentada en 2023. En aquellas elecciones, el PP obtuvo 12 concejales frente a los 9 que logró en las elecciones municipales de 2019.

Noticias relacionadas

La siguiente de la lista sería Elena Jiménez, que ocupaba el puesto número 13 de la candidatura del PP en 2023. Jiménez es actualmente asesora de la Concejalía de Fiestas y Cultura.