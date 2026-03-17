Política
El concejal del PP de Ronda Nacho Alonso dimite por motivos personales
La siguiente de la lista sería Elena Jiménez pero todavía no ha ratificado su compromiso de entrar en el salón de plenos del Ayuntamiento rondeño
El concejal del Partido Popular delegado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ronda, Ignacio Alonso, ha presentado la renuncia a su acta de concejal.
El edil, que concurrió a las pasadas elecciones municipales de 2023 en el puesto undécimo de la candidatura presentada por el Partido Popular, ha manifestado que se trata de una decisión que responde a motivos personales que le obligan, de esta forma, a aparcar sus funciones en el Consistorio.
Dentro del equipo de gobierno del PP en Ronda, Ignacio Alonso desarrollada ostentaba actualmente la concejalía de Participación Ciudadana, destacando la relación que mantenía con los distintos colectivos de la ciudad, sobre todo con las asociaciones de vecinos.
Trayectoria
El Ayuntamiento de Ronda ha destacado en una nota que, durante su trayectoria, Ignacio Alonso ha contribuido al mantenimiento de las actividades que organizan las asociaciones ciudadanas en el día a día de las barriadas de la ciudad, y ha contribuido a dinamizar la vida social rondeña.
Alonso ha formado parte del gobierno municipal durante los dos últimos mandatos de la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández. Durante estos años ha dirigido también otras concejalías como las de Comercio, Movilidad y Patrimonio Histórico.
Sucesor
En teoría, su puesto en el salón de plenos le correspondería a la siguiente persona de la candidatura presentada en 2023. En aquellas elecciones, el PP obtuvo 12 concejales frente a los 9 que logró en las elecciones municipales de 2019.
La siguiente de la lista sería Elena Jiménez, que ocupaba el puesto número 13 de la candidatura del PP en 2023. Jiménez es actualmente asesora de la Concejalía de Fiestas y Cultura.
- Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
- Clasificación de Segunda División: El Málaga CF, a un punto del ascenso directo
- Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
- Ocho municipios de Málaga, en el top 80 de los que más vivienda venden de España
- Francisco Pomares: “La VPO en Málaga ya no puede atender solo a la exclusión: también debe llegar a las clases medias”
- El sector turístico de Málaga mira a Turquía y a la inflación por la guerra
- Mañana se abre el plazo para optar a 62 VPO en el Distrito Universidad: estos son los requisitos
- Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 22