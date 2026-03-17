Un fallecido y un herido grave al caer un muro en una obra en Benarrabá

Un trabajador ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad al quedar atrapados este martes por la caída de un muro en una obra situada junto a un colegio de Benarrabá, en el Valle del Genal. Según ha informado un portavoz del servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso del suceso se recibió a las 11.55 horas con la primera llamada de alerta.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios del 061, integrantes del Consorcio Provincial de Bomberos y agentes de la Guardia Civil, que participan en las labores de rescate de los operarios.

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El 061 ha movilizado un equipo médico de la zona y un helicóptero medicalizado para facilitar la evacuación de los heridos. Por el momento, no ha trascendido la edad de los afectados.