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Accidente laboral

Un fallecido y un herido grave al caer un muro en una obra en Benarrabá

El accidente laboral se produjo poco antes del mediodía

Obras en la carretera de Benarrabá, afectadas por el temporal, esta pasada semana.

Obras en la carretera de Benarrabá, afectadas por el temporal, esta pasada semana. / L.O.

La Opinión

Un trabajador ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad al quedar atrapados este martes por la caída de un muro en una obra situada junto a un colegio de Benarrabá, en el Valle del Genal. Según ha informado un portavoz del servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso del suceso se recibió a las 11.55 horas con la primera llamada de alerta.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios del 061, integrantes del Consorcio Provincial de Bomberos y agentes de la Guardia Civil, que participan en las labores de rescate de los operarios.

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El 061 ha movilizado un equipo médico de la zona y un helicóptero medicalizado para facilitar la evacuación de los heridos. Por el momento, no ha trascendido la edad de los afectados.

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