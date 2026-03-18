Adelante Andalucía se une al rechazo de la planta de hidrógeno verde en la Joya

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, ha denunciado el “deterioro irreversible” al que se enfrenta la zona sur de la comarca de Antequera ante el proyecto de una planta de hidrógeno verde en la zona de La Joya. Una iniciativa que ha definido como “un sinsentido”.

Tras reunirse con los miembros de la plataforma de vecinos afectados del Sur de Antequera, Rodrigo ha adelantado la oposición de su formación política al proyecto, que puede generar un daño irreparable en el entorno. “Esta planta conlleva un campo solar, cinco molinos eólicos, una planta de biogas, de hidrógeno verde y metano, y se quiere ubicar en una zona de alto valor ecológico y paisajístico en las inmediaciones del Torcal. Es un sinsentido”, ha manifestado.

Actuaciones previstas

Entre otras infraestructuras necesarias, el proyecto contempla una tubería de ida y vuelta de 48 kilómetros desde la depuradora del Guadalhorce hasta La Joya, así como varios aerogeneradores en una zona donde persiste un ecosistema con especies protegidas. “Hablamos de miles de baterías de litio que, en caso de incendio, podrían causar una catástrofe y pondrían en riesgo tanto los municipios colindantes como incluso la propia ciudad de Málaga, ya que la distancia en línea recta es muy corta”.

Adelante Andalucía, además de “compartir la inquietud de los vecinos y vecinas de la zona”, ha planteado en el Parlamento andaluz tanto una solicitud de información como varias preguntas parlamentarias en relación al proyecto.

Rodrigo ha mostrado la “oposición frontal” de Adelante a la iniciativa, de la que espera que “ni siquiera pase los trámites medioambientales” y que la zona de La Joya y, por tanto, pueda seguir siendo un entorno “seguro, sostenible y con calidad de vida para sus vecinos y vecinas”, ha finalizado.