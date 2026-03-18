Educación
Tras dos años sin actividad, la Junta invertirá 400.000 euros para rehabilitar la cubierta el CEP de Antequera
Es el centro de referencia para la formación continua del profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en la comarca
El Centro del Profesorado (CEP) de Antequera recuperará su sede en las instalaciones de Veracruz gracias a las obras de rehabilitación de su cubierta, que arrancaron esta semana con una inversión superior a los 400.000 euros con cargo a fondos propios de la Junta de Andalucía. El edificio perdió la totalidad de su cubierta a causa de un fenómeno meteorológico adverso que obligó al personal a desplazar su actividad fuera de las instalaciones, situación en la que ha permanecido durante más de dos años.
El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, y el alcalde de Antequera, Manolo Barón, visitaron las obras para comprobar el avance de los trabajos. Briones explicó que la financiación no fue sencilla de articular: "Finalmente ha sido mediante un esfuerzo presupuestario de gestión directa de la Junta de Andalucía, así hemos logrado los fondos necesarios para acometer esta obra tan importante."
El CEP, referencia formativa para los docentes de toda la comarca
El CEP de Antequera es el centro de referencia para la formación continua del profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en la comarca. Barón recordó la intensidad del temporal que desencadenó los daños: "El Centro de Profesores fue una de las instalaciones que más sufrió. Hoy vemos cómo se materializa la rehabilitación de este enclave, vital para el desarrollo educativo de nuestra comarca."
Una vez concluidas las obras, el personal del CEP retomará su actividad en la sede de Veracruz. "Con esta importante intervención, garantizamos que el profesorado cuente con los mejores recursos para su formación."
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