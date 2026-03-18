La depuradora de Villanueva del Rosario culmina su remodelación tras una inversión de 1,2 millones

Villanueva del Rosario ya cuenta con una depuradora completamente remodelada tras las obras de mejora que han supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y han permitido modernizar una infraestructura clave para el saneamiento del municipio.

La actuación, financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, ha servido para resolver los problemas de funcionamiento que arrastraba la instalación después de más de una década de servicio.

La intervención ha supuesto una remodelación integral de la planta, construida en 2011 y diseñada inicialmente para tratar un caudal medio de 900 metros cúbicos al día. El paso del tiempo y el deterioro de los equipos habían provocado deficiencias en el proceso de depuración, lo que hacía necesaria una actuación de calado para garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales.

Las obras comenzaron el 4 de marzo de 2025 y la instalación fue entregada al Ayuntamiento en diciembre de 2025, aunque su gestión corre a cargo de la Diputación provincial. Gracias a esta remodelación, la depuradora queda adaptada para atender las necesidades actuales del municipio y su crecimiento futuro.

La depuradora de Villanueva del Rosario beneficiará a una población de 4.302 habitantes. / L.O.

Mejoras

La nueva EDAR ha sido dimensionada para 4.032 habitantes equivalentes, por encima de la población actual de Villanueva del Rosario, situada en torno a los 3.401 habitantes. La infraestructura podrá tratar un caudal medio de 1.186 metros cúbicos al día y alcanzar un caudal punta de 1.863 metros cúbicos al día, lo que refuerza su capacidad operativa de cara a los próximos años.

Entre las mejoras introducidas, la estación mantiene su sistema basado en tecnología de biodiscos, con pretratamiento compacto, tratamiento biológico en dos líneas, decantación lamelar y sala de deshidratación. A ello se suma la instalación de placas solares fotovoltaicas con una potencia de 34,34 kW, que permiten cubrir el 100% del consumo energético de la EDAR.

La actuación garantiza que el agua residual tratada cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente antes de su vertido al medio receptor, en este caso el arroyo del Cerezo, afluente del río Guadalhorce. Con ello, se da respuesta a un problema de saneamiento en el núcleo urbano y se mejora la protección ambiental del entorno.

Otras actuaciones

Durante una visita a las instalaciones, la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha destacado que esta obra se encuentra en el conjunto de inversiones impulsadas por la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga desde 2019 en materia de saneamiento y depuración, donde se han movilizado 192,4 millones de euros en 75 actuaciones.

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Villanueva del Rosario es una de las ocho actuaciones finalizadas desde 2019, con un montante de 36 millones de euros. Además, hay 11 actuaciones en ejecución, con 135,8 millones de euros (incluye la EDAR Málaga Norte, cuya obra se inició y fue paralizada por sentencia judicial, pero con un compromiso en los presupuestos de 105 millones de euros), y se encuentran en marcha seis proyectos con aprobación técnica, pendientes de licitación, por 25,8 millones de euros.

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La mejora de esta depuradora supone un paso importante para reforzar el saneamiento del municipio, actualizar una instalación estratégica y asegurar un servicio más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades de la población.