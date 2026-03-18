El Ejército debuta en la Feria de la FP de Antequera, que reúne a jóvenes de 20 municipios

Las Fuerzas Armadas han participado por primera vez en la IV Feria de la Formación y el Empleo de Antequera, celebrada en el Centro de Tecnificación de Atletismo de la ciudad. La novedad se suma a la presencia habitual de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil, que junto a seis centros de Formación Profesional completan una oferta orientada a los jóvenes de los 20 municipios de la comarca.

El Ejército, la gran novedad de esta edición

La concejal de Educación, Sara Ríos, señaló que la incorporación del Ejército es la principal novedad respecto a las tres ediciones anteriores. "En las tres ferias anteriores no habían participado", afirmó, y destacó que la feria no se limita a la orientación académica: abarca también el voluntariado y la seguridad ciudadana como salidas para los adolescentes.

El alcalde, Manuel Barón, recordó que el objetivo central del evento es proporcionar orientación a jóvenes que se encuentran ante "una etapa crucial" en la que deben elegir entre una oferta formativa y profesional que "en muchas ocasiones no saben cómo valorar". Barón agradeció la implicación de todos los participantes, desde los centros educativos hasta los cuerpos del Estado.

Veinte municipios, seis centros de FP y múltiples salidas profesionales

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, subrayó que Antequera se consolida como un punto "amable y atractivo" para que los jóvenes de toda la comarca conozcan sus opciones. Briones destacó los ciclos incorporados en los últimos años: el instituto Pedro Espinosa cuenta ya con los grados superiores de Transporte y Logística —autorizado hace tres años como respuesta a una demanda histórica en la ciudad que ejerce de centro geográfico de Andalucía— y de Comercio Internacional, en su segundo año. El instituto Pintor José María Fernández ha concentrado, por su parte, los ciclos de atención sociocultural y ha sido ampliado con una obra de casi un millón de euros.

Tres millones en obras y medio millón en tecnología para los institutos

La Junta de Andalucía ha destinado en los últimos años aproximadamente tres millones de euros a actuaciones en los centros educativos de Antequera. Las intervenciones incluyen mejoras de confort térmico, retirada de amianto, obras de accesibilidad y el plan de escolarización. A ello se suma una inversión de más de 500.000 euros en recursos tecnológicos: pizarras digitales, gafas de realidad virtual, microscopios electrónicos e impresoras 3D.

Además, el delegado territorial anunció que la Junta tiene ya contratado el estudio geotécnico del instituto Los Colegiales, cuyo problema estructural radica, según explicó, en la cimentación y el terreno sobre el que fue construido. De forma paralela, el Ayuntamiento trabaja en la cesión de un suelo para una posible reubicación. Ambas vías avanzan de forma simultánea.

El delegado mencionó también una visita prevista al Centro de Profesorado, cuya cubierta resultó dañada por lluvias torrenciales. La reparación supone una inversión de más de 400.000 euros, que se suman a los 150.000 ya ejecutados en 2023.