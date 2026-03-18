Endesa amplía la subestación de Casabermeja y refuerza el suministro

Endesa ha ampliado la subestación de Casabermeja para reforzar el suministro eléctrico en dicho municipio y en el la comarca de los Montes de Málaga.

Los trabajos lo han desarrollado durante dos años un equipo de más de 20 profesionales que ha instalado un transformador y ha ampliado las celdas de media tensión, incorporando tecnología de digitalización y seguridad.

La actuación ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros y dota a la subestación de un nuevo transformador de 20/25 MVA capaz de transformar energía de 132 kV a 20 kV, es decir de alta a media tensión.

La colocación de este equipo ha sido una operación especialmente compleja debido a sus dimensiones y a su peso. Para llevar a cabo esta maniobra, ha sido necesario utilizar una grúa de gran capacidad, coordinando todas las labores bajo estrictas medidas de seguridad.

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Además, se han ampliado ocho celdas de media tensión, lo que redundará en la capacidad de maniobra de la red y permitirá actuar con mayor celeridad en caso de una puntual incidencia, lo que se traduce en un suministro más seguro y estable.