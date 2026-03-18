Infraestructuras
Endesa amplía la subestación de Casabermeja y refuerza el suministro
La compañía eléctrica ha finalizado los trabajos en la subestación de Casabermeja, tras dos años de obras que han incluido la instalación de un transformador de alta a media tensión
Endesa ha ampliado la subestación de Casabermeja para reforzar el suministro eléctrico en dicho municipio y en el la comarca de los Montes de Málaga.
Los trabajos lo han desarrollado durante dos años un equipo de más de 20 profesionales que ha instalado un transformador y ha ampliado las celdas de media tensión, incorporando tecnología de digitalización y seguridad.
La actuación ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros y dota a la subestación de un nuevo transformador de 20/25 MVA capaz de transformar energía de 132 kV a 20 kV, es decir de alta a media tensión.
La colocación de este equipo ha sido una operación especialmente compleja debido a sus dimensiones y a su peso. Para llevar a cabo esta maniobra, ha sido necesario utilizar una grúa de gran capacidad, coordinando todas las labores bajo estrictas medidas de seguridad.
Además, se han ampliado ocho celdas de media tensión, lo que redundará en la capacidad de maniobra de la red y permitirá actuar con mayor celeridad en caso de una puntual incidencia, lo que se traduce en un suministro más seguro y estable.
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