Junta y Ayuntamiento impulsan la transformación del consultorio de Pizarra en centro de salud

Pizarra reivindica la mejora de la asistencia sanitaria a sus vecinos y la ampliación de la cartera de servicios y de los profesionales del consultorio médico para convertirlo en un centro de salud.

El Ayuntamiento pizarreño trabaja, junto a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, en una hoja de ruta que contempla más servicios, más profesionales, nuevas tecnologías y una ampliación de las instalaciones para responder al aumento de población registrado en los últimos años y que roza los 10.000 habitantes.

Este avance ha centrado una reunión de trabajo celebrada este lunes entre el alcalde de Pizarra, Félix Lozano, y el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, en la que también han participado la directora del consultorio de Pizarra, Mari Carmen Rubio; el gerente del Distrito Sanitario del Guadalhorce, Enrique Vargas; y la directora económica y administrativa del distrito, María José Porras.

Pizarra roza los 10.000 habitantes y quiere ampliar su cartera de servicios sanitaria. / L.O.

Mejoras

Entre las medidas ya adoptadas, destaca la incorporación de un nuevo cupo asistencial, con la llegada de un médico más y un enfermero adicional, lo que permitirá reforzar la atención primaria en el municipio.

Tras esta ampliación, los cupos han sido reorganizados para que cada profesional atienda a alrededor de 1.500 pacientes, incluyendo la asistencia en los consultorios de las distintas barriadas, de acuerdo con la normativa vigente.

Compromiso

La transformación del consultorio en centro de salud es uno de los principales objetivos a medio plazo. Este cambio permitiría a Pizarra disponer de más espacio, más consultas médicas y de enfermería, mayor capacidad administrativa y una cartera de servicios sanitarios más amplia.

Desde la Delegación de Salud subrayan que esta planificación responde al crecimiento que ha experimentado Pizarra en los últimos años y a la previsión de que esta tendencia continúe. En este sentido, Carlos Bautista ha defendido la necesidad de adaptar las infraestructuras sanitarias a la nueva realidad demográfica del municipio para garantizar una asistencia adecuada.

Colaboración

Por su parte, el alcalde, Félix Lozano (PP), ha valorado el trabajo conjunto que se está desarrollando con la administración sanitaria autonómica y ha puesto en valor la colaboración institucional para fortalecer los servicios públicos en la localidad.

Según la Delegación, el consultorio de Pizarra mantiene actualmente un buen funcionamiento, sustentado en buena medida por el compromiso y la profesionalidad de su equipo sanitario. No obstante, las administraciones trabajan ya con una visión de futuro para asegurar que la atención sanitaria pueda seguir dando respuesta tanto a las necesidades actuales como a las de la población que se incorpore al municipio en los próximos años.

Un plan funcional para definir el futuro Centro de Salud

De cara a esa futura ampliación, la Delegación de Salud elaborará un plan funcional que analizará en detalle la población de Pizarra y sus características para determinar qué servicios deberá ofrecer el futuro centro de salud.

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A partir de ese documento se desarrollará posteriormente un plano técnico que concretará los nuevos espacios, consultas y prestaciones sanitarias que se implantarán en el municipio. Con ello, Pizarra aspira a consolidar una atención sanitaria más completa, moderna y preparada para acompañar el crecimiento de la localidad.