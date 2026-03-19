Antequera tendrá un parque comercial para Navidad: 15 millones de inversión y 53 empleos estables en el Parque Empresarial

El Ayuntamiento de Antequera ha concedido la licencia de obras a Suba Capital para la construcción de un parque comercial en la calle Cantabria del Parque Empresarial, con una inversión global de 15 millones de euros y apertura prevista para diciembre de 2025. El complejo, que ocupará una parcela de 17.338 metros cuadrados, generará 53 empleos directos y estables y movilizará cerca de un centenar de puestos durante la fase de obra.

El alcalde Manuel Barón y el responsable de Suba Capital, Chema García, presentaron el proyecto este jueves en rueda de prensa en el Consistorio. La empresa promotora, con presencia en Granada, Sevilla, Madrid, Palencia y Andorra, gestiona actualmente 40 proyectos en todo el territorio nacional por un valor de desarrollo de 500 millones de euros.

La parcela ocupa la esquina formada por las carreteras A-7282 y A-7283, junto a la estación de servicio BP de Noctis Petroleum, en la salida de la ciudad hacia la A-45 y la autovía de Córdoba. La disposición en planta tiene forma de L y los dos edificios proyectados suman 6.066 metros cuadrados de superficie construida, con una altura de 8,05 metros, límite establecido por el Plan Especial de Protección del Sitio Dólmenes.

El complejo contará con 289 plazas de aparcamiento, de las que 106 serán cubiertas con marquesinas, además de espacios reservados para personas con movilidad reducida. La distribución de la parcela incluye 4.125 metros cuadrados de aparcamiento, 4.838 de vías de circulación, 1.000 de aceras y zonas peatonales y 1.279 de zonas verdes.

Cuatro establecimientos

El parque acogerá cuatro establecimientos, con posibilidad de incorporar alguno más. García confirmó que todos los contratos están firmados y con fecha de apertura cerrada. Entre los operadores figuran grandes cadenas de alimentación y firmas de bazar, aunque los nombres no se harán públicos hasta que cada empresa realice su propia presentación.

La apertura está fijada para diciembre en coincidencia con el inicio de la campaña navideña. La elección de esa fecha no es casual: el promotor busca maximizar la afluencia desde el primer día de actividad.

La empresa ha realizado estudios de tráfico previos a la implantación. El acceso al parque se realizará por la entrada de la BP, de forma independiente a los accesos logísticos de Leroy Merlin, que ocupa la parcela colindante. El alcalde señaló que el Ayuntamiento trabaja en paralelo en la mejora de la A-7282 para absorber el incremento de movilidad previsto en esa circunvalación.

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Una zona en transformación hacia el uso comercial

Barón subrayó que este proyecto es el primero de una serie de iniciativas que transformarán progresivamente la fachada exterior del Parque Empresarial y del Polígono Industrial en una zona de uso mixto que combine actividad logística, industrial y comercial. «Los primeros han sido ellos, pero detrás de ellos van a venir algunas iniciativas comerciales», afirmó el regidor.