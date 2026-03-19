Coín celebrará la 55ª Vuelta Pedestre el 12 de abril a beneficio de la Fundación Cudeca

La Vuelta Pedestre de Coín ya calienta motores. La carrera más veterana del municipio celebrará el próximo 12 de abril su edición número 55 convertida, un año más, en una gran jornada de deporte popular y solidaridad.

La prueba volverá a tener un marcado carácter benéfico. En esta ocasión, la recaudación se destinará a la Fundación Cudeca, que acompaña y cuida a personas con enfermedades avanzadas y en fase terminal.

La organización confía en que la respuesta vecinal vuelva a ser masiva. El pasado año se vendieron más de 5.500 camisetas solidarias y la previsión es superar esa cifra en esta edición y alcanzar las 6.000.

La 55 Vuelta Pedestre a Coín tendrá un modalidad competitiva y otra más solidaria. / L.O.

Modalidades

La jornada mantendrá su formato habitual. Habrá carrera competitiva y también prueba participativa, en una cita pensada tanto para corredores habituales como para quienes simplemente quieran sumarse a la parte más popular y solidaria del evento.

La competición arrancará a las 10.30 horas con las categorías infantiles y, después, llegará el turno de los adultos. La prueba participativa comenzará a las 13.00 horas con salida desde La Calera.

Cartel de la 55 Vuelta Pedestre a Coín. / L.O.

Novedades

En la modalidad competitiva ya hay 170 inscritos, una cifra que todavía puede crecer en las próximas semanas, según el concejal de Deportes Jorge González (PP). La Vuelta Pedestre de Coín presume de tradición, pero también de exigencia, con algunos tramos que suelen poner a prueba a los participantes.

La edición de este año traerá además un cambio en el recorrido de la prueba participativa. Las obras en la calle Urbano Pineda obligarán a modificar el itinerario, de modo que los corredores pasarán por Pedro González Domínguez.

La 55 Vuelta Pedestre a Coín se celebrará el 12 de abril. / L.O.

Compromiso

Durante la presentación, el alcalde de Coín, Francisco Santos (PP), puso el acento en el peso histórico de una prueba ya consolidada como la carrera popular decana de Andalucía y una de las grandes referencias atléticas de la provincia.

El responsable de Comunicación de Cudeca, Daniel Sánchez, ha agradecido la colaboración y ha afirmado que la iniciativa no solo permitirá recaudar fondos, sino también dar visibilidad a la labor que desarrolla la fundación.

Detrás de la prueba volverá a haber un amplio dispositivo organizativo en el que participan técnicos municipales, centros educativos y voluntariado, claves para que la carrera vuelva a convertir las calles de Coín en un punto de encuentro entre deporte y compromiso social.

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Con más de medio siglo de historia, la Vuelta Pedestre se mantiene como una de esas citas que van mucho más allá de lo deportivo. En Coín, correr también vuelve a ser sinónimo de ayudar.