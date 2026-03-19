Málaga Sacra: La Diputación aprueba un plan de ocho millones para rehabilitar iglesias en pueblos pequeños

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado el plan Málaga Sacra, una iniciativa dotada con ocho millones de euros en dos años para financiar obras de conservación y rehabilitación de iglesias y ermitas de la provincia, con especial atención a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha subrayado que el patrimonio religioso representa uno de los principales referentes históricos, culturales, sociales y simbólicos de muchos pueblos malagueños.

Y también suponen un importante atractivo cultural y turístico, muy ligado a tradiciones populares, fiestas locales y romerías.

Interior de la Ermita de Pizarra / L.O.

Actuaciones

Según ha explicado Salado, muchas de estas construcciones están declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) o forman parte de catálogos de protección patrimonial. Sin embargo, en numerosos casos presentan un avanzado estado de deterioro, lo que hace necesaria una intervención para frenar desperfectos y garantizar su conservación.

El presidente de la Diputación de Málaga ha señalado que la puesta en marcha de este plan responde a una demanda trasladada por los propios alcaldes de la provincia. Entre las necesidades detectadas figuran trabajos para estabilizar torres y cornisas, actuar frente a humedades, así como reparar cubiertas y tejados para reforzar la seguridad y preservar estos inmuebles.

La financiación prevista contempla una partida de tres millones de euros en los presupuestos de 2026, a la que se sumarán otros cinco millones con cargo a las cuentas de 2027. Con ello, la Diputación pretende desarrollar un programa de actuación de alcance provincial sobre edificios eclesiásticos con valor patrimonial.

Ermita de las Tres Cruces, entre Almogía, Álora y Cártama. / L.O.

Convenio

Tras la aprobación del plan, la institución firmará un convenio con el Obispado de Málaga y pondrá en marcha una comisión técnica integrada por representantes de ambas entidades. Este órgano será el encargado de analizar el estado de los templos que necesiten intervención y de establecer las prioridades de actuación.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta figuran los casos en los que sea urgente garantizar la seguridad por riesgos estructurales, así como aquellas iglesias con instalaciones eléctricas obsoletas o defectuosas. También se priorizarán las actuaciones sobre inmuebles con un mayor grado de protección patrimonial.

Criterios

La Diputación ha avanzado además que las obras se ejecutarán conforme a criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto al entorno, incorporando cuando sea necesario medidas de ahorro energético, mejora de instalaciones y adaptación a la normativa ambiental vigente.

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Málaga Sacra nace así con el objetivo de proteger uno de los patrimonios más reconocibles del interior de la provincia y de contribuir a la conservación de unos templos que, en muchos municipios, forman parte de su identidad y de su atractivo para vecinos y visitantes.