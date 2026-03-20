Deporte
Antequera reúne a mil escolares en su III Encuentro Deportivo Intercentros
Algunas actividades se han llevado a cabo en las instalaciones del nuevo Pabellón 15 de Julio
El complejo deportivo El Maulí ha acogido este viernes la primera de las dos jornadas programadas dentro del III Encuentro Deportivo Intercentros, una iniciativa municipal que congrega a más de 1.000 alumnos de educación primaria y secundaria de todo el término municipal. La actividad ha servido como marco para el uso de las nuevas infraestructuras del recinto, incluyendo la pista cubierta y el pabellón de tenis.
El alcalde de Antequera, Manuel Barón, acompañado por el teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan Rosas, la concejal de Educación, Sara Ríos, y otros miembros del equipo de gobierno como Ana Cebrián y José Medina, ha supervisado el desarrollo de las actividades.
Desarrollo de las jornadas y centros participantes
La jornada de hoy viernes ha estado dedicada exclusivamente al alumnado de primero de ESO y bachillerato, mientras que el próximo martes será el turno de los estudiantes de educación primaria.
Entre los centros que forman parte de esta convivencia se encuentran los institutos José María Fernández, Los Colegiales y Pedro Espinosa. Asimismo, participan centros concertados como Nuestra Señora de la Victoria, Nuestra Señora del Carmen-Carmelitas, La Salle-Virlecha, Nuestra Señora de Loreto, María Inmaculada y Salesianos Aguirre-Sagrado Corazón.
La representación de los anejos ha sido notable con la presencia del CEIP La Peña de Cartaojal, el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla Estación y el colegio público rural Atalaya, que abarca las zonas de La Higuera, Los Nogales y La Joya, bajo la dirección de Alberto Vallejo. Otros centros locales como el Infante Don Fernando, San Juan, Romero Robledo y Reina Sofía completan la lista de participantes para la siguiente sesión.
Nuevas infraestructuras y disciplinas deportivas
El encuentro ha permitido poner en funcionamiento el nuevo pabellón 15 de julio, destinado a multideporte, y el pabellón específico de tenis. Las actividades se han distribuido estratégicamente por todo el complejo El Maulí, utilizando el pabellón Agustín Rodríguez, las tres pistas de tenis y las pistas de pádel. Según el área de Deportes, estas mejoras estructurales permiten ampliar el catálogo de eventos y la capacidad de acogida de competiciones de ámbito provincial.
Además de las disciplinas convencionales, la organización ha introducido deportes menos tradicionales para igualar el nivel competitivo y fomentar la integración de todos los alumnos, independientemente de sus aptitudes físicas previas. En esta edición se ha contado con la colaboración del club Vega Vóley y un club de boxeo local que ha realizado exhibiciones técnicas. Una de las novedades más destacadas ha sido la introducción del bádminton, disciplina que el consistorio prevé integrar próximamente en la oferta de las escuelas municipales.
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